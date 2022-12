Dramático relato de Lola Merino: Superó tratamiento psiquiátrico y 4 miomas

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. Las grabaciones de Corona de lágrimas casi se vuelven un infierno para Lola Merino luego de una intervención quirúrgica que tambaleó su salud física y emocional. Apenas empezaba el 2022 y la actriz tuvo que buscar una solución para poder cumplirle al productor José Alberto Castro.

“Terminé en el psiquiatra porque estaba experimentando una depresión; comencé a sentir ansiedad, me volví muy sensible, lloraba por cualquier cosa, todo me caía mal, dormía muy mal, o sea, me convertí en otra persona, y en marzo recurrí a la consulta por recomendación de Nacho Sada, quien es un amigo de toda la vida y se preocupó cuando le conté lo que estaba viviendo”, dice la artista.

“ME LA PASABA CON TAQUICARDIA”

Desesperada por encontrar la luz después del túnel, la española siguió el consejo del productor de novelas que la mandó a terapia.

“Un día nos estábamos tomando un café, le dije lo que me estaba pasando y me aseguró que su sobrina era una psiquiatra muy buena; yo estaba en la novela (segunda parte de Corona de lágrimas), pero no la estaba disfrutando, me la pasaba con taquicardia, y luego de un mes de tratamiento empecé a ver la mejoría, me ha ido maravilloso, ahora tomo pastillas para la ansiedad y eso me ha cambiado la vida, soy otra persona, estoy feliz, emocionada... Es que antes se me olvidaban mucho las cosas, era horrible, hasta los nombres no los recordaba, y desde que entré en tratamiento estoy mejor, contenta, no tengo miedos, porque hasta subirme al coche me daba temor; era horrible vivir así, y las pastillas no me hacen adicta, ya me las irán quitando poco a poco”.

Lola afirma que hace meditación, yoga y ejercicios, además, trata de asistir una vez al mes al psiquiatra. “Es muy difícil cuando te quitan esas hormonas que el cuerpo produce, te cambia la vida, entonces me da mucha flojera ir al gym, pero voy por el tema de la salud, hay que fortalecer los músculos. Los médicos recomiendan que para una buena vida hay que alimentarse bien, hacer ejercicio, tener grandes amigos, vida social... También hago ayuno intermitente, y eso trae mucho beneficios”.

Para reforzar su sistema inmune toma vitaminas, pues “el doctor que me operó me mandó unas hormonas en gel, pero no me funcionaron, luego unas pastillas, teníamos que ir buscando lo que me cayera bien. He tenido que cambiar la alimentación; a mí me gusta mucho la carne roja, pero ya no la puedo comer como antes, a lo mejor una vez al mes. El pollo y el pescado sí los consumo con frecuencia, pero carne roja no, sientes algo extraño en el organismo cuando la comes. Aparte, todos los días me tomo mi copita de vino, es buenísimo para todo”.

“¡OTROS TRES ERAN COMO GUAYABAS!”

La intérprete de Mercedes en la segunda parte de Corona de lágrimas recuerda el episodio que encendió sus alarmas: “Yo acabé en urgencias, tenía tres o cuatro meses con sangrados sin parar, cada vez más fuertes. Todos los años voy a mi consulta de ginecología, pero todo salía bien, aunque un día ya no aguanté la hemorragia y me empezó a doler muchísimo. Lo que más me asustó es que no paraba de sangrar. Yo pensaba que el dolor se debía a cólicos, pero fui al ginecólogo, le conté lo que estaba pasando, y ese mismo día me quedé en el hospital, me operaron y me sacaron un miomas del tamaño de la cabeza de un bebé, y otros tres eran como guayabas”.

Merino refiere que previo a la cirugía no sentía malestar, hacía su vida normal, pero fueron los sangrados los que la llevaron a pensar que algo estaba fuera de control.

“Se hicieron estudios, pero todo estaba bien (no había células cancerígenas). Yo soy una mujer de 50 años, entonces me quitaron la matriz y los ovarios porque mi madre tuvo cáncer de ovarios como a los 70 años. Mis ovarios estaban perfectos, pero el doctor prefirió retirarlos por precaución, y cuando me los quitaron, mi vida cambió muchísimo”.

