Dramática confesión de Héctor Bonilla: "Estoy viviendo horas extras"

A punto de cumplir 60 años de trayectoria, Héctor Bonilla se dice satisfecho con el camino recorrido hasta ahora y listo para seguir trabajando en lo que le place, pese al cáncer de riñón que le aqueja desde hace casi cuatro años. De hecho, asegura no haberse planteado hasta ahora el retiro de los escenarios; incluso planea retomar las funciones de la obra Cartas marcadas, que protagoniza junto a su esposa, la también actriz y productora Sofía Álvarez.

Tampoco se ha alejado del cine; prueba de ello son los recientes estrenos de dos películas. Sumamente tranquilo, y con el buen humor que lo distingue, el primer actor nos platicó sobre el momento profesional y de salud que está viviendo.

Vemos que sigue muy activo. Parece que no hay enfermedad que lo frene… No se crean, pero mi plan es seguir dando batalla para ver hasta dónde logro salir. El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho.

¿Cómo está físicamente? Con las cosas normales que pasa una persona de mi edad, pero no crean que la situación está tan grave, me siento bien.

¿Qué le dicen los médicos? La enfermedad está y no hay un tratamiento para atacarla, no hay quimioterapia para el riñón; sólo me queda seguir las instrucciones y esperar a que mi cuerpo reaccione favorablemente. Pero dentro de todo estoy bien y tranquilo; los doctores que me revisan cada mes dicen que voy respondiendo a las expectativas que tenían, por eso sigo trabajando.

¿De dónde saca esa fuerza positiva? De la vida misma. Estoy satisfecho con mi trabajo, con la familia que he formado, con el hombre que soy... Amo la vida profundamente. He tenido la enorme suerte de encontrar a mi mujer, con la que llevo 41 años de convivencia, y tener tres hijos y siete nietos a los que amo profundamente. No podría pedir más.

¿Teme a la muerte? La vida la proyecta uno entre los 30 y los 50 años; yo ya tengo más de 80, así que estoy conforme, porque he hecho de todo. No le tengo miedo a la muerte, porque para allá vamos todos, no tendría por qué no ser así. Si esperaban verme llorando o compadeciéndome por una enfermedad, eso no iba a suceder.

Está por cumplir 60 años de trayectoria, ¿cómo piensa celebrarlo? Agradeciendo a la vida, porque me encontré con un camino que no imaginé en principio, pero que resultó ser el mío. Por supuesto que me esforcé, estudié para abarcar todos los géneros y lograr el polifacetismo, que para mí es la base de ser actor. He logrado cosas, pero sigo trabajando.

¿Cómo vive el cambio que han registrado los medios, hoy en su mayoría digitales? Creo que es para bien. Mientras se abran más medios y con ello más competencia, habrá que mejorar los proyectos, y eso repercutirá en que el público encontrará mayor calidad. Me da mucho gusto que cada quien vaya encontrando su camino.

¿Le gustan los homenajes? La verdad, no. Los agradezco profundamente, y agradezco a la gente que espontáneamente reconoce lo que he hecho, pero no soy de esos actores que no duermen por recibir elogios, no soy adepto a esas autocomplacencias, y tampoco pretendo ser como esas estatuas de los parques para que me cag... los pajaritos.

¿Cómo le gustaría ser recordado? No tengo la menor idea ni la menor preocupación; las cosas por sí mismas tienen determinada contundencia. Conozco gente valiosísima que se ha quedado como chiste privado; grandes actores, directores, músicos, con los que no pasó nada. Lo que es patético es afanarse con ser el centro de las miradas todos los días, y que en eso se te vaya la vida; eso sí es absurdo.