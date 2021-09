Drama familiar: Manuel Landeta teme perder a su nieta

Manuel Landeta vive momentos de incertidumbre pues no sabe si a raíz de que su hijo Imanol ventilara que su exesposa planea llevarse a vivir a la hija de ambos al estado de Sonora, se desencadene un problema legal que tarde años en resolverse y que impida que puedan convivir con ella.

En entrevista con TVyNovelas, el actor, que participará en el melodrama Contigo sí que se estrena el 11 de octubre a las 4:30 de la tarde por las estrellas, nos confesó por qué le preocupa que su nieta se vaya a vivir lejos, y aconseja a su hijo que resuelva el conflicto para que no haya una ruptura entre las familias de ambos..

Recientemente se hizo público que Imanol tiene problemas con la mamá de su hija para convivir con la menor… Me sorprendió que Imanol hiciera público este tema; entiendo que lo hizo en el sentido de que no quiere que se lleven a la niña a vivir a Sonora, porque va a implicar que deje de verla con la periodicidad con la que la ve ahorita, y él pide que la niña se quede aquí por lo menos hasta los cinco años para establecer bien el vínculo paternal, porque si se va ahorita, va a ver a Imanol como su tío.

¿Qué opinas de este conflicto? Lamento muchísimo por ambas familias que esto se haya ventilado, pero sobre todo por la niña, porque evidentemente esto viene a derivar, creo yo, en un tema de corte legal que va a tomar tiempo, y yo digo que cuando no funciona bien una pareja, ambos tuvieron la culpa, pero cuando hay un tercero, en este caso la niña, tiene que haber un poco más de comunicación.

¿Hablaste con Imanol para expresarle que no te gustó que haya ventilado esta situación? Sí, hablé con él, me estableció sus puntos de vista, y yo respeto también la decisión de mi hijo; yo no puedo decirle cómo se hacen las cosas, tiene 34 años y es responsable de sus actos.

¿Sabes si intentó arreglar las cosas con la mamá de su hija antes de darlo a conocer en los medios? Yo supongo que sí, ya los detalles no te los podría comentar.

Imanol dice que su ex te buscó para involucrarte en el problema… Tuvimos mensajes por medio de WhatsApp, pero nada más; no nos podemos meter, y como se lo dije a ella en el momento que se iban a separar, “ustedes como pareja no funcionaron, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar al margen de tu vida, tú eres la madre de mi nieta y serás como una hija para nosotros, y en la medida que te podamos ayudar, lo haremos”. Ahora, yo no sé si este mal momento que está pasando a nivel de expareja vaya a afectar nuestra relación, no porque nosotros queramos, a lo mejor ella no tiene ganas de vernos y tampoco de estar en contacto con nosotros, pero lo entiendo.

