¡Drama familiar! Don Antero explota: fue olvidado por su hija Ana Bárbara

El pasado 8 de mayo, Ana Bárbara celebró 30 años de carrera musical ofreciendo su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional. Y aunque estuvo acompañada por familiares y amigos, nos extrañó ver que no asistió su padre, don Antero Ugalde, quien, en exclusiva, nos compartió los motivos de su ausencia, confirmando un distanciamiento entre ellos.

Don Antero, vimos que no asistió al concierto de su hija en el Auditorio Nacional… Ella me habló como tres días antes, que si iba. Quedó de volverme a llamar, pero ya no lo hizo, y yo no tengo dinero para ir; se necesita dinero y yo no tenía, entonces, mejor no me animé. Andar consiguiendo para ir a la capital está difícil, aparte de que tenía que pagar los boletos de alguien más para que me acompañara, porque andar solo ya no es igual. Pude haber conseguido por aquí, pero dije: “Mejor no”. Luego supe que dio una conferencia de prensa, le preguntaron por su papá y no sé qué dijo, así que no creo que la invitación haya sido en serio. Si ella hubiera querido de verdad que fuera, me hubiera vuelto a hablar, ¿no cree?

"Por otro lado lo entiendo... En las alturas que está Ana Bárbara, invitar a un viejo todo chueco, pues no. Al contrario, la felicito por no haberme llevado. Como dijo José Alfredo Jiménez: “Yo quiero verlos dichosos, aunque su dicha me mate”.

¿Le hubiera gustado ir al concierto? Claro, haberla visto aunque fuera de lejos, pero le digo que no me animé a conseguir dinero. Aparte, ahorita ando a base de pastillas y todo está carísimo; luego no halla uno ni de dónde agarrar.

¿Ella le sigue mandando dinero para sus medicinas? No, desde hace mucho tiempo que no. La que me da la mano es la Quelly (Jaqueline Ugalde, hermana de la cantante), pero no alcanza para tanta chin… medicina. Diario tengo que tomar pastillas carísimas; y luego, para dos boletos de autobús, necesitaba como siete mil pesos, y pues no, no hay dinero. Pero le voy a decir una cosa: Ana Bárbara lo merece, es talentosa la muchachita y le ha luchado harto.