Drama de Sugey Ábrego... El Alzheimer apaga la mente de su papá

Sugey Abrego ha tenido que ser fuerte como un roble para no quebrarse ante las difíciles pruebas que le ha puesto la vida. Con un divorcio a cuestas que le dejó una deuda millonaria por la irresponsabilidad de su ex, la actriz ha batallado también con la falta de trabajo y el cuadro de salud de su papá, quien es paciente de diálisis y sufre de Alzheimer.

Finalmente, ante tanta tempestad la artista consiguió la calma en la televisión, donde cada semana saca lo mejor de sí en la pista del reality show Las estrellas bailan en Hoy, para que su papá pueda verla en la pantalla y recordar cuando él la llevaba de niña a las clases del ballet. “Quiero llegar a la final por mis padres”, comenta a TVyNovelas.

¿Cómo te sientes de estar en Las estrellas bailan en Hoy? Me siento muy privilegiada de que la productora Andrea Rodríguez me haya considerado para participar, por todo el tiempo que he estado alejada de la pantalla, de la misma Televisa, por la pandemia, y qué mejor que regresar a una empresa donde me dieron mi carrera de actuación, donde tengo más de 25 años haciendo carrera.

¿Cómo le pega al ego a un artista someterse a una crítica de un juez en público? Es muy difícil, pero creo que lo más importante es que de mi parte hay un gran respeto hacia la carrera de los tres jueces porque todos han estado en televisión, teatro y gozan de una reconocida trayectoria. Sé que pese a que la señora Lola Cortés es muy dura, me puede aportar muchísimo, y siempre recibiré todo con respeto. Me quedaré con lo bueno que suceda y tomaré todo como un crecimiento.

¿Cuáles son esos motivos que te dan fuerza en la pista de baile? Mi papá es el principal motivo, quien ha sobrevivido a sus diálisis y que cada vez le va mejor; entonces, sentir que cada mañana él me va a poder ver bailando en la televisión es algo que me motiva. Mi papá es mi mayor fan, y cada baile que haga se lo voy a dedicar. Pocas personas saben que mi padre sufre de Alzheimer, entonces, el hecho de que me vea bailando lo hará recordar cuando llevaba a su niña al ballet, y sé que eso, para él, también será un motivo de sanación.

¿En qué etapa del Alzheimer está tu papá, aún te reconoce? Me recuerda, pero en mi edad de los 25 años; él aún cree que estoy estudiando actuación y ballet. Lo bueno podría ser que él ha olvidado la parte difícil de mi divorcio. De repente me pregunta que por qué sigo estudiando en la Ciudad de México. Es muy motivante para un paciente que se deprime tener a alguien en el exterior que sabe que lo quiere y que lo recuerda; cada coreografía es para él.

¿Tu papá vive contigo? No, mi papá vive en Veracruz, y la distancia entre su casa y la mía, en la Ciudad de México, ha sido muy complicado, porque yo soy una mujer soltera. A lo largo de la pandemia estuve yendo cada fin de semana a Veracruz a ver a mis papás, pero a través de este concurso voy a mantener una comunicación que sé será motivante para él y para mi mamá.

¿Te hacía falta estar en un escenario para drenar tantas emociones? Es el mejor proyecto con el que pude haber regresado después de haber vivido todo este tipo de situaciones personales. Quiero demostrar en la pista alegría, ganas de vivir, y deseo llegar a la final.

¿Te consideras una mujer fuerte? Sí, definitivamente. Soy una mujer fuerte y débil a la vez, porque si no conociera esa debilidad emocional y no la hubiera pasado, no sabría cuáles son mis alcances. Ahora vivo el aquí y el ahora.

¿Ahora que estás de vuelta en Televisa, tocarás puertas con los productores de telenovelas? Espero que esta sea una oportunidad para que me vuelvan a llamar a una telenovela; me gustaría poder interpretar a una villana, que aún no he tenido oportunidad de hacer. Algo que me ha sorprendido de estar en este reality es que recibí un mensaje de audio de mi querida amiga La Gaviota (Angélica Rivera) deseándome lo mejor y que me iba a apoyar; esas son el tipo de amistades que son incondicionales y que están cuando deben estar.

