Dónde estuvo Natalia Esperón y qué siente de volver al foro de 'Agujetas de color de rosa'

Han pasado casi 30 años desde que Natalia Esperón conquistara el corazón del público gracias a su tierno personaje en Agujetas de color de rosa; la actriz hizo varias telenovelas más y se consolidó como protagonista juvenil hasta que hizo Amores verdaderos, en 2012, con cuyo proyecto se ausentó de la televisión. Sin embargo, hace unos días comenzó las grabaciones de Corazón guerrero, el nuevo proyecto del productor Salvador Mejía que promete ser un gran éxito.

Regresas a las telenovelas después de una larga ausencia…

Así es, ya son 10 años de la última telenovela que hice, que fue Amores verdaderos (2012), y pues ya extrañaba este trabajo que tanto amo. Me habló el productor Salvador Mejía y me platicó del personaje, leí unos capítulos y la verdad, me gustó muchísimo.

¿De qué va tu personaje en Corazón guerrero?

Pues está increíble, Guadalupe García es una mujer trabajadora que ama a su mamá, a su hija, es madre soltera, y para ella la familia es lo más importante; esos valores me gustaron muchísimo, además de que la historia es muy linda.

¿Te identificas con Guadalupe?

Algo muy padre que comparto con ella es, precisamente, ser mamá, porque yo ya soy madre de una niña de 25 años (Natalia), y de Mariana y José Antonio –los gemelos de 18–, y por eso decidí regresar a trabajar, porque ellos ya son independientes; es muy padre verlos hacer su vida, pero también está padre que uno pueda seguir con la suya.

¿Te costó trabajo la transición de interpretar a una jovencita y ahora a una mujer madura?

No, este lapso de ser la protagonista joven y luego ir madurando es maravilloso conforme vas siendo tú; es decir, vas creciendo como ser humano a la par que en tu carrera como actriz, con todas esas emociones que vas viviendo en la vida y esa madurez que vas adquiriendo. Naturalmente los personajes que te empiezan a ofrecer cambian, y es congruente que ahora sea la mamá y no una jovencita.

¿Cómo te has sentido en los pasillos de Televisa?

Pues aún no he tenido la oportunidad de caminar por la empresa, pero me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1, porque ahí fue mi primera telenovela, estuve casi dos años grabando Agujetas de color de rosa, entonces, ese foro me trae muchos recuerdos; también me da curiosidad saber quiénes del equipo técnico siguen trabajando ahí, ¡me va a dar mucho gusto verlos, porque yo trabajé ahí cuando tenía 18 años!

¿Qué hiciste en todo este tiempo que estuviste fuera de los reflectores?

Me dediqué a ser ama de casa, que no es una tarea fácil, es algo que se ha desvalorado muchísimo, lo ven como algo insignificante, cuando realmente eres el pilar de una casa; el trabajo en el hogar es fuerte, educar a los hijos es fuerte, y estar al pendiente de todo, ¡mis respetos!

¡Qué padre que te diste la oportunidad de estar con tus hijos en una etapa importante…!

Claro, estuve con ellos en una etapa de educación, de formación y de pilares, entonces, puedo decir que soy muy afortunada porque no me he perdido de casi nada de mis hijos, los he disfrutado mucho; y mi trabajo como actriz es increíble porque te permite regresar en el momento que quieras, obviamente con la congruencia de la edad, ya que los personajes evidentemente serán diferentes. Estoy muy agradecida con la vida y con Chava Mejía, porque este proyecto fue una gran sorpresa; empezar el año con algo que te ilusione es increíble.

¿Qué te dijeron tus hijos?

Me apoyan, están muy contentos, les da emoción que la mamá se vaya a trabajar.



