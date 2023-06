Doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, le exige a Irina Baeva ya no hablar de sus nietas

Doña Rosalba Ortiz explotó contra Irina Baeva por seguir involucrando en su vida a sus nietas.





Hace unas semanas, doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, opinó sobre los rumores que apuntaban que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto había terminado.









"Yo a él lo quiero mucho, lo he dicho, es parte de mi familia porque mis nietas llevan sus sangre. Errores tienen todas las personas, mujeres y hombres. Uno a veces ni se entera, por eso mejor ni meterse”.









Hace unos momentos, te informamos que Irina Baeva acabó con los rumores en exclusiva para TVyNovelas de una supuesta crisis que tambaleaba su relación con Gabriel Soto.









"El sábado que estuvo trabajando todo el día, fui con sus hijas a visitarlo al set, entones como que tratamos a buscar esos tiempito, lo más importante es que tenemos muchas ganas de estar juntos".





La mamá de Geraldine Bazán, doña Rosalba Ortiz, reaccionó ante estas declaraciones y arremetió contra Irina Baeva, por seguir hablando de sus nietas en las declaraciones que emite.



"Lo que no me gusta es que Irina esté presumiendo que va a festejar con mis nietas y con el papá, si saben que no pueden tomarse fotos juntos. Me gustaría que Irina hablara del buzón del bebé y las cajas de la vida que hay en Ucrania y Checoslovaquia, que son para las madres jóvenes que no pueden mantener y no quieren hacer sacrificio con sus hijos y los van a dejar a un hospital, porque aquí los dejan hasta en el basurero".



"Ella puede hablar más porque ella estuvo allá bastantes años, puede platicar del asunto, que no meta a mis nietas en sus pláticas. Entonces si no te gusta que yo conteste sobre tus actividades, no te metas con mis nietas, por favor. Que mejor tenga un hijo y ya, para que hable de su vida y no se complemente con la que no es su vida", dijo doña Rosalba Ortiz ante las cámaras de 'Chisme No Like'.





