Doña Rosalba: De abogada a mamá de Geraldine Bazán, ¡no se resiste a la fama!

Desde antes de cumplir 10 años, Geraldine Bazán inició su carrera en el medio artístico gracias a su talento y carisma, pero también por el apoyo de su mamá, doña Rosalba Ortiz.

La señora es abogada de profesión, pero ahora desfila por las alfombras rojas como una super estrella, a quien las cámaras y micrófonos persiguen para conseguir sus declaraciones, pues basta una pregunta para que hable hasta incomodar a algunos.

Doña Rosalba acompañaba a su hija a las locaciones y foros de televisión donde forjó su carrera como actriz desde hace 30 años, pero ahora que Geraldine es mamá y, tras su divorcio con Gabriel Soto, su mamá aparece sola en los medios.

Después de tantos años promoviendo la carrera de su hija, ahora doña Rosalba no se resiste a la fama, pero mucho se comenta que Geraldine Bazán la regaña por ser indiscreta, y hasta se ha especulado que le prohíbe hablar.

Sin embargo, así rechaza esa versión doña Rosalba: "A mí no me dice nada porque me respeta y sabe que todo lo que he dicho, lo ratifico. Le pido a ella que me comprenda, hay un compromiso de corazón con algunos de ustedes, porque pues ya 30 años de su carrera también se lo debemos a ustedes".

Apenas esta semana habló de su ex yerno, Gabriel Soto, lo que pudo haber generado incomodidad, pese a que habló bien de él y hasta pidió que le dieran trabajo: "Yo le pido a todos los productores, productoras, directores de cine, dueños de las empresas, por favor denle trabajo a mi… ya no quiero decir (exyerno) porque se enojan, a Gabriel y que también le den mucho trabajo a mi hija, que gracias a Dios ni le falta, y también ¿por qué no?, también a la otra persona".

Doña Rosalba sabe cómo generar polémica, y al decir "la otra persona", de inmediato la cuestionaron si se refería a Irina Baeva, a lo que dijo: "¿por qué pones nombre? Yo nada más dije ‘la otra persona’, puede ser ella u otras que se pasen por el camino de nuestra familia… no le voy a dar publicidad".



"Ya no me pregunten porque luego me regañan… me meten ahí un ratito y me sigo como hilo de media", dice la ex suegra de Gabriel Soto.

Doña Rosalba promovió la fama de su hija Geraldine Bazán hasta posicionarla como actriz, y ya se habla de que busca ser la manager de sus nietas, quienes ya están comenzando sus carreras profesionales.

