Doña Cuquita todavía considera a Mara Patricia como su nuera y este gesto delata su cariño

Mara Patricia Castañeda fue a cubrir el funeral de Vicente Fernández como reportera de Televisa, pero también fue a despedirlo como amiga de la familia y una hija más, como la consideraba 'El Charro de Huentitán'.

Al volver de Guadalajara, la periodista contó a la prensa: "Hasta el momento no lo puedo creer. Lo vi cuando el asunto de la fotografía y él me pidió que fuera yo a entrevistarlo. De verlo y ya no volverlo a ver, me tocó estar con Cuquita cuando subieron el féretro, que aunque estés viendo el ataúd, no das crédito, y hasta el momento sigo pensando que se fue a una gira larga y en algún momento va a volver. Pensé que iba a vivir muchos años".

Vicente Fernández la consideraba como su hija y así se lo hacía saber a Mara, pese a que ya hace muchos años de su divorcio con Vicente Jr.

"Sí me lo dijo y me dio mucha ternura, como cuando María Antonieta Collins de Univision le dijo 'Cuquita, es que fue tu nuera', y ella le dijo 'No, ella no fue, ¡es mi nuera! Y lo seguirá siendo siempre'. Y yo se lo agradezco, porque es cariño y amor, independientemente de la relación con su hijo, yo le tengo un cariño enorme".

Esa complicidad con Cuquita quedó de manifiesto en pleno velorio. 'Ventaneando' publicó las imágenes donde se puede ver a Mara Patricia con doña Cuquita, mientras le presta el lápiz labial y por si fuera poco, se quita los aretes para dárselos a su ex suegra.

La cercanía de Mara Patricia con los Fernández quedó plasmado también cuando la periodista se conmovió hasta las lágrimas al ver los videos que se proyectaron durante el velorio público, en los que recordaban el amor de sus ex suegros.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!