Doña Cuquita revela que Vicente se manifiesta todas las mañanas en su cama

Cada año, Vicente Fernández celebraba su cumpleaños en su casa: el Rancho Los 3 Potrillos, en Guadalajara, Jalisco. Además de sus hijos, nietos, bisnietos, otros familiares y amigos cercanos, había un invitado muy especial: el público. El Charro de Huentitán abría las puertas para que el que quisiera festejara con él. Así lo hizo por décadas, hasta que la pandemia no se lo permitió.

El año pasado y antepasado publicamos en TVyNovelas que por precaución el cantante no quiso recibir a nadie por temor a contagiarse de COVID-19. Ahora que ya no está, doña Cuquita Abarca, su esposa, no quiso que la fecha pasara desapercibida y organizó una misa de celebración de lo que sería su onomástico número 82, y en exclusiva platicó con nosotros.

Doña Cuquita, ¿cómo han sido estos dos meses para usted sin su Chente?

Yo creí que estaba preparada; he pasado de todo: tristezas, estado normal, pero ya pasó, ¡no tiene remedio! No puedo hacer nada, y pues yo trato de salir adelante.

¿Qué es lo que más extraña de don Vicente?

Definitivamente, su presencia.

¿Alguna vez platicaron de si alguno faltara?

No, nunca lo pensamos. Fue un tema que nunca se platicó.

El día de su cumpleaños, ¿qué palabras le dedicó?

Sólo le dije: “¡Felicidades!”. Caminé hacia su tumba y le dije: “Ahí estás, sigues presente, tú nunca te irás de aquí, así que no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar”. Yo siento que él está aquí, para mi él no se va.

¿De alguna manera se ha hecho presente con alguna energía, algún detalle, algún sueño?

Hay algo increíble: se forma una cruz en mi cama, encima de las colchas. Todos los días, ¡no hay uno que no!

¿Usted tiene algún ritual para conmemorar su memoria?

Le rezo todos días a las 5 de la tarde. Camino hacia su tumba y le rezo un rosario. Aquí me acompaña la gente que trabaja en el rancho, mis nietos o bisnietos cuando están de visita, y todo el que quiera venir. Las puertas están abiertas.

¿Cómo se decían de cariño?

Yo nunca le dije de ninguna manera más que: “Vicente”. ¡Así se llamaba! (risas).

¿De dónde saca tanta fuerza? Porque la vemos entera…

No sé; él me enseñó, él me la dio. Él trabajaba mucho, pasaba mucho tiempo fuera de la casa y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras.

