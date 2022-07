Divorcio, quiebra y adicciones: Lo que merodea a Eduin Caz de Grupo Firme

En medio del rotundo éxito en los escenarios que está teniendo Grupo Firme, su vocalista, Eduin Caz, atraviesa una fuerte turbulencia en su relación matrimonial; luego de un distanciamiento que duró pocos días, la pareja se reencontró, pero no será por mucho tiempo, pues pondrán punto final a su matrimonio, así lo predice el experto en numerología, Farath Coronel.

“En el amor se puede ver una situación en la que él ya no está a gusto con la relación; ambos la están forzando. La comunicación entre ambos es nula, y lo único que han hecho es acumular los problemas sin resolverlos; llegará un punto en que él explotará como olla de presión, porque se le juntará con tanto estrés e inconformidades. Eduin es muy inmaduro en la parte sentimental, y no está llevando por un buen camino la relación. Sí hubo separación entre ambos, pero fue por unos días y regresaron, aunque fue un regreso forzado, más por él que por su esposa. Eduin ya no está a gusto, y de aquí a tres meses saldrá a la luz una nueva infidelidad que ahora sí le pondrá un candado a la relación”, aseguró el vidente.

"Ella es quien administrará el dinero. Es muy fría y calculadora”

Farath asegura que en el análisis de numerología que realizó, le sale que: “Daisy Anahy es quien ha llevado las riendas del matrimonio, es la más fuerte y madura de los dos, incluso para superar desfalcos de dinero y malos manejos en la administración que han atravesado por fallas de Eduin. Sin embargo, ella ya está cansada de estar cargando con un niño, porque tiene comportamientos muy infantiles y no como un hombre".

"Ella es quien administrará el dinero y tendrá mayores ganancias en los negocios de Eduin; Daisy es muy fría y calculadora y tiene el futuro asegurado hasta para sus bisnietos. Ella es quien salva la relación, y la reconciliación que tuvieron no fue por amor, sino un pacto”, dice El astrólogo reveló que según el tarot, la carrera de Eduin no brillará, porque su carga energética hará que pierda el horizonte: “Debe tener mucho cuidado con el robo del dinero; también podría haber adicción al alcohol”.