¡Discriminado por rubio! Ser rubio y guapo no es garantía para Eugenio Siller

Después de casi 25 años de carrera y varios protagónicos en televisión, Eugenio Siller admite seguir “picando piedra”, tocando puertas porque, aunque usted no lo crea, ha sido rechazado infinidad de veces para ciertos personajes. “Es el día a día del actor; en un año podemos recibir más rechazos que una persona normal en toda su vida”.

Y uno pensaría que guapo y buen actor, siempre tendrías chamba. ¿Te ha ocurrido en serio que te digan “no”? ¡Ufff, no imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético… Y puedo entender que no dé el tipo del personaje; lo malo luego es el trato que te dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación. En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: “Gracias, no. ¡El siguiente!”, y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejaron terminar. No es una carrera fácil, siempre lo supe; la competencia es enorme, y te digo, siempre tienes que estar picando piedra, preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor. Ya aprendí a no tomarlo personal, y eso ayuda mucho a que no te lastimen; me tomó mucho tiempo aprender a quererme y aceptarme como soy.

¿A ese grado llegó a doler? ¿Pensaste en tirar la toalla en algún momento? Sí, muchas veces, pero entonces me daban call back (segunda llamada) en algún proyecto, y eso me animaba a pensar: “¡Ya viene lo bueno!”. Y es que los productores o jefes de reparto suelen ser muy crueles; en una ocasión pasé a dejar mi portafolio de fotos, y esa persona lo aventó en el escritorio, así como si nada, y eso lastima.

¿Estás donde soñabas estar? He cumplido muchos sueños y he superado muchas expectativas, pero quiero seguir creciendo como actor. Actualmente vivo en Los Ángeles, California, y siempre estoy tomando talleres, cursos, porque pienso que debo actualizarme y, como te dije antes, seguir picando piedra para que vengan cosas más grandes, personajes que me reten porque, para bien o para mal, estaba encasillado en el galán de la telenovela, en el bueno-bueno, el príncipe... Ahora con las plataformas tengo la oportunidad de interpretar personajes bien distintos, y eso me gusta mucho.

Y es que, dice, haber trabajado tanto en televisión le cerró las puertas al cine y a las plataformas: “Aún se escucha eso de que eres actor de TV, que eres comercial, y hay cierta discriminación, hasta que alguien se anima, te hace casting, y de repente estás en una serie que es la más vista de habla no inglesa en el mundo. Pero alguien creyó en ti, te dio la oportunidad”.

¿Quieres hacer carrera en Hollywood? Sí, y para esto sigo perfeccionando mi inglés y mis técnicas de actuación; aunque diré que no pienso en un país, pienso en trabajar donde haya buenos proyectos, como lo que se está haciendo en España, en Argentina. Yo voy a donde haya chamba, no me cierro a una sola idea. Tan así, que el año pasado, en plena pandemia, filmó en España El niño Dios, donde tuvo oportunidad de trabajar con su hermano Mundo, Eduardo Yáñez, Horacio Pancheri, Ernesto Laguardia y Juan Soler, entre otros.

¿Has sacrificado mucho para estar donde estás? ¡Ufff! Para empezar, mi ciudad natal, Tampico, mi gente; he dejado bodas, bautizos, cumpleaños y eventos de la gente que quiero. He sacrificado amigos, como cuando me mudé a la CDMX con mi hermano para comenzar la carrera, luego me fui a vivir a Miami…

¿Y el amor? Estoy soltero. ¿Quién entendería que tengo que vivir dos meses aquí, y luego irme seis meses a Los Ángeles? ¿Quién, que pueda ver que hago un desnudo, que me beso con las protagonistas, podría entenderlo? Por eso digo: “Esta carrera es de sacrificios, y yo quiero seguir muchos años en esto que tanto amo.