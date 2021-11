Disciplina férrea: Los secretos de Vanessa Guzmán al moldear su cuerpo de fisicoculturista

Si en estos momentos hay un cuerpo que atrapa todas las miradas es el de Vanessa Guzmán. Luego de brillar en las telenovelas, ahora la actriz alcanza la gloria en las diferentes competencias de fisicoculturismo en las que participa. Medallas, trofeos y reconocimientos arropan a esta mujer de acero que con disciplina, enfoque y determinación ha conseguido una envidiable silueta con la que ha despertado la admiración del público que valora su esfuerzo.

¿Desde cuándo surgió tu interés por el ejercicio y la vida fitness? Toda mi vida he hecho ejercicio; en mi familia siempre hemos sido personas enfocadas en el deporte, algo que le agradezco a mi madre, porque ella fue la que nos impulsó a que tuviéramos alguna actividad deportiva aparte de nuestra escuela. Consideraba que era importante y necesario para nuestro crecimiento, entonces, la disciplina viene desde muy corta edad; siempre he estado acostumbrada a estar bajo algún orden o régimen, por así decirlo, y como ejemplo puedo hablar del ballet clásico, que fue lo primero que hice de niña, y quizá lo que más me alineó a esta vida de disciplina.

¿A partir de qué edad comienzas en el fisicoculturismo? En el momento en el que empiezo a entrar al mundo de las pesas. Siempre me gustó y me llamó la atención, sin embargo, lo veía como algo muy difícil, y no bastaba con lo que ya había hecho a lo largo de mi vida en diferentes deportes como ballet, tenis o natación. Entonces me daba ese miedo o esa flojera, hasta que luego de seis años ininterrumpidos de estar practicando esta actividad, tomé la decisión de hacer más sacrificios para ver hasta dónde podía llevar mi cuerpo.

¿Cuántas horas al día entrenas? No me gusta tanto decirlo porque no quiero que la gente se espante y piense que así tiene que ser en su día a día, ya que una cosa es practicar las pesas o las actividades deportivas por una cuestión de salud, y con una hora tienes al día, y otra cosa es el alto rendimiento al que yo estoy sometida, que lleva a que sean diferentes horarios a lo largo del día. Yo hago 50 minutos de cardio en ayunas, después, una sesión de casi dos horas de pesas, y dependiendo en qué etapa de la preparación para competir estoy, se agrega otra sesión de cardio por la tarde.

En estos momentos, ¿qué te permites consumir y qué no? Obviamente, mi dieta es baja en sodio y en carbohidratos simples, es decir: harinas, azúcares, antojitos... Es una dieta más alta en proteína, lo suficiente para que el cuerpo pueda lograr esta tonificación y el crecimiento muscular. No se omiten los carbohidratos, esos entran una semana previa a la competencia, y pues evito todo lo que sean comidas procesadas, fritas, con conservadores. Trato de comer lo más natural posible; además, la suplementación es muy importante, trato de implementar con proteínas sintéticas, con aminoácidos para poder entrenar, con creatina para ayudar al crecimiento muscular, glutamina para poder tener huesos y músculos un poco más fuertes y más resistentes o elásticos. Tomo mucha agua, seis litros al día, además de vitaminas.

¿Con este régimen alimenticio te sientes con más energía, más saludable? Lo que pasa es que como mucho. La gente piensa que me tengo que matar de hambre, y eso es un gran error. En realidad, como seis veces al día con porciones bastante considerables; de hecho, hasta mi madre se sorprende. Pero como es comida sana, al final logro quemar toda esa cantidad de calorías.

En caso de que hagas una telenovela, ¿puedes volver a tu cuerpo normal? Mi cuerpo está normal, pero me ven tan definida y marcada porque estoy llevando mi cuerpo a ese máximo para poder ser evaluada; no hay manera de que se pueda evaluar el desarrollo muscular si no expones esa parte de tu cuerpo. De hecho, ahora estoy mucho más delgada que en la telenovela Soltero con hijas, tengo muchos kilos menos; en persona me veo sumamente delgada, con un cuerpo definido, porque cuando salgo de la competencia comienzo a recuperar líquido y un poco de grasa, que es lo sano y normal, y buscaré un peso ideal que físicamente resulte atractivo para cualquier proyecto televisivo sin necesidad de llegar a un extremo de tonificación. Al inicio de mi carrera cometí muchos errores pensando que matándome de hambre, haciendo dietas absurdas y tomando cosas que no se deben para bajar de peso, podía verme bien. Pero hoy lo he logrado, completamente, de otra manera y de una forma saludable.

¿Estás compartiendo todo lo aprendido? Sí, hace más de un año que trabajo de uno a uno con gente que preparo y entreno. Obviamente este es un trabajo, y aunque quisiera hacer las cosas gratuitas, no puedo, porque es una alternativa profesional y económica que también he encontrado; sin embargo, procuro que los costos sean accesibles para todas las personas.