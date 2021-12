“Dinero no le hace falta a México, aquí vive Carlos Slim, que es como mi tío”: Ángela Aguilar

Ángela Aguilar decidió hablar no sólo de música, también de cuestiones sociales: machismo, economía y hasta de la relación que tiene con el magnate mexicano Carlos Slim.

En una entrevista con el diario "El País", la cantante de música ranchera opinó que el problema de México no es la falta de recursos sino la conciencia social.

“Yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”.

Al mencionar al empresario mexicano, la periodista le pregunta si el parentesco era real, a lo que Ángela Aguilar respondió: “Literal”.

Ángela forma parte de la dinastía que comenzó con Antonio Aguilar, cantante que hizo historia en la música regional mexicana y con sus espectáculos de charrería en los que demostraba su extraordinaria habilidad para hacer suertes con caballos.

Pepe Aguilar, también cantante, es el papá de Ángela, quien ha desarrollado una carrera musical desde hace cinco años.

Sobre el machismo, la joven incluso pidió una disculpa a su madre, quien estaba a su lado al momento de la entrevista, para externar su opinión:

“Estoy extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser. México es una sociedad machista, México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos. Y a mí se me hace supermal”.

Cuando llegó al tema de lo que le hacía falta a México para superar sus problemas sociales, Ángela Aguilar hizo unas declaraciones que han provocado polémica.

Híjole, esa pregunta está muy difícil. México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles. Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México y aún sigo en shock, he conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres, y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles. Pero yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México”.