Diego di Marco tocó fondo, la pandemia lo llevó al suicidio mental

Siempre ha sido un ejemplo de vida saludable, pero durante la pandemia, Diego Di Marco se rompió emocionalmente, al punto que pensó haber llegado al final de su vida. Afortunadamente, el coach de vida del programa Hoy logró salir adelante, y ahora comparte en el libro Cómo mandar a tu sombra al carajo las cosas que le funcionaron para dejar atrás esa dolorosa experiencia, misma que detonó a raíz de situaciones críticas y tristes durante la contingencia sanitaria.

¿Qué te motivó a escribir este libro?

Descubrí que más allá del trabajo físico que he hecho en todos estos años, más allá de ayudar a otros a que tengan un cambio en su imagen, hay que empezar a trabajar en los pensamientos y en las emociones para obtener un resultado.

¿Te basaste en tu experiencia personal?

Sí. Me pasaron muchas cosas de manera personal en esta pandemia, como la muerte de la productora Magda Rodríguez y de mi mejor amigo; el hecho de terminar una relación y empezar otras tóxicas, y luego mudarme de país... Todo eso hizo que me diera cuenta de que había cosas que debía trabajar a profundidad, porque las heridas emocionales que se tienen de abandono, de rechazo, por las muertes, los pleitos y lo que dejas atrás en relaciones que no cierras bien, generalmente no lo vemos y no lo trabajamos, lo dejamos en un lado oscuro, prohibido... Y cuando de repente estás en el tráfico y alguien te grita o te cancelan un vuelo, salen, sale esa sombra que llevas dentro.

Te pasaron muchas cosas… ¿Tocaste fondo?

Sí, llegó un momento en el que no estaba entendiendo lo que me pasaba y no hallaba para dónde, estaba perdido emocionalmente... Me encontraba muy solo en Estados Unidos, sin familia ni apoyo en la pandemia, y de pronto, ver de cerca a alguien que quería tanto, verlo muerto, eso me llevó al suicidio mental.

¿A qué te refieres?

A que no quería seguir, no quería hacer nada, no quería levantarme en las mañanas, y vaya que soy una persona que, aunque le pase todo, no dejo de hacer ejercicio. Por primera vez no era así; pensé incluso en ir al psiquiatra. En ese momento veía el final de mi vida; terminé una relación tóxica con la que no podía más, y tenía ataques de ansiedad que no podía explicarme porque nunca me había pasado.

¿Cómo lograste salir adelante?

Llegó un momento en que dije: “¡Esto no está bien! ¡A la chin... ! Tengo que salir”, y empecé a leer lo que escribía, porque durante un año y medio, cada noche que me iba a dormir escribía lo que me iba pasando, y noté que repetía el mismo comportamiento, así que busqué qué hacer. Fui a hipnosis, luego trabajé con el inconsciente... Empecé a trabajar lo que me sucedía, y me di cuenta de que había repetido ciertos patrones en una relación.

Tu mejor amigo también falleció…

Sí, era como mi hermano; nos conocíamos desde los tres años, estudiamos juntos y soy padrino de sus hijas… Desafortunadamente ingresó al hospital, y en cuatro días falleció de COVID-19. ¡No lo podía creer! Fue quien durante 40 años me habló por las mañanas, ¡imagínense! Pensaba: “Magda, mi relación anterior, mi amigo de toda la vida”, y luego una relación tóxica de varios meses en la que hubo enojo, traición, culpa… Eso hizo que ya no pudiera más, mi olla de presión se destapó y tenía dos opciones: me iba al final de mi vida o empezaba a trabajar. Elegí lo segundo.

¿Cómo te sientes en este momento?

Mucho mejor que dos años atrás; encontré el equilibrio, mi enfoque... ¡todo!