Diego Verdaguer. Con FOTOS inéditas y tiernas conmemoran un año de su muerte

Ana Victoria y su madre Amanda Miguel han decidido conmemorar a Verdaguer compartiendo sus emociones con el público pero también algunas fotografías del álbum familiar que aquí te presentamos.

Madre e hija permanecerán este viernes 27 de enero de 2023 en recogimiento, en su casa de Los Ángeles, California, orando y apreciando la naturaleza que tanto inspiraba y amaba Diego; estarán cobijadas por su familia inmediata, así como por Víctor Raúl (hermano del Maestro Verdaguer), sus hijos y esposa; todos juntos honrando a quien los unió y construyó entre ellos lazos inquebrantables.

Los últimos 365 días han sido agridulces para todos ellos; Amanda Miguel ha comentado que su familia, amigos y el público le han dado las palabras y la fuerza que necesitaba, pero la nostalgia permanece en su día a día:

“Lo extrañó una barbaridad; mi corazón está partido en dos y no se puede coser, la ausencia no se llena con nada, es muy duro no tenerlo para abrazarlo y besarlo, pasa el tiempo pero el dolor no aminora, sólo se acepta irremediablemente”.