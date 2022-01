Diego Verdaguer y Amanda Miguel: la tragedia de elegir no vacunarse

Cuando aparecieron las primeras vacunas contra el coronavirus, Diego Verdaguer eligió no vacunarse. Durante la primera etapa de la pandemia, el cantante coincidió con Amanda Miguel en que, desde su punto de vista, las vacunas no deberían ser obligatorias y que no garantizaba protección contra el Covid.

Con el paso de los meses y al conocer los resultados de estudios científicos, Diego Verdaguer cambió de opinión y se vacunó. Claudia López Ibarra, su publirrelacionista y colaboradora más cercana en los últimos años del cantante, explica que Diego pudo cambiar su criterio conforme a la ciencia avanzó en la comprobación de los resultados de la vacuna.

“Diego llegó a Estados Unidos los primeros días de diciembre y empezó con sus complicaciones el 16 y 17 de diciembre. En esos días la variante Delta estaba muy fuerte en Estados Unidos y supongo que con esa se habría contagiado”, cuenta a TVyNovelas López Ibarra.

Diego Verdaguer murió la tarde de este jueves en Los Ángeles debido a las complicaciones por Covid pese a que efectivamente se había vacunado.

“Sí estaba vacunado, confirmadísimo, no sé los detalles, no sé si tenía el esquema completo o dónde se vacunó, pero sí estaba vacunado”.

A diferencia de él, Amanda Miguel ha mantenido una postura antivacunas que dejó muy clara en varios mensajes de Twitter. “Quizá la vacuna sea el famoso Covid!” escribió en agosto de 2020, cuando comenzó la primera etapa de vacunación. Su postura, al contrario de lo que sucedió con Diego Verdaguer, se radicalizó y durante 2021 publicó varias veces su apoyo a las manifestaciones contra la vacunación.

“No pasaporte obligatorio de vacunas”, escribió en julio de 2021 junto a una foto en la que ciudadanos franceses se manifestaron en contra de este documento.

“El que quiera, órale, el que no, no”, escribió en ese mismo tuit ante las críticas que recibió la cantante.

Claudia López Ibarra explica que el caso de Diego y Amanda es un ejemplo de lo que sucedió con muchas otras personas: “Cuando salió este virus mucha gente, incluso los científicos no sabían a ciencia cierta cómo se reaccionaba; había mucha información que se contrapunteaba pero mucha gente fue modificando sus criterios conforme la misma ciencia fue investigando más”.

Así sucedió con Diego Verdaguer y podría ser ahora con Amanda Miguel.