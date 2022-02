"Diego Verdaguer tuvo un problema parecido al mío": Toño Mauri

Días después del fallecimiento de Diego Verdaguer en Los Ángeles, California, por complicaciones del COVID-19, trascendió que su hija, Ana Victoria, procreada con Amanda Miguel, buscó a Toño Mauri, quien venció al temible virus en el 2021 tras someterse a trasplante de pulmón doble y permanecer ocho meses hospitalizado en Estados Unidos.

En entrevista, el actor y productor nos confesó que la hija del cantante le llamó por teléfono; además de transmitirle su fe en Dios, la puso en contacto con los médicos que le salvaron la vida para que ahora ayudaran a su papá. Lamentablemente, días después el cantante falleció. Toño nos revela si ha vuelto a hablar con los familiares del intérprete tras el deceso.

¿Cómo te contactó Ana Victoria? Un amigo mutuo nos contactó por teléfono; yo le platiqué parte de mi experiencia de lo que me había sucedido, y ella me comentó que su papá estaba con un problema parecido al mío. Tuve oportunidad de contactar a los doctores que le dieron seguimiento a mi caso para que ella hablara con ellos. Siempre le dije que lo que necesitara o lo que quisiera saber, no importaba la hora ni el día, que me podía llamar a la hora que fuera. También le ofrecí si quería hablar con mi esposa y con mis hijos, ya que ellos también llevaron la carga de la situación. No se dio el caso, no hubo esta llamada, pero siempre estuvo abierta la puerta para apoyarlos y darles mucha fortaleza.

¿Te dijo cómo se encontraba su papá? Lo único que me comentó es que estaba delicado porque había entrado a un proceso que, en principio, fue muy parecido al mío, coincidía con los primeros síntomas que le dan a todas las personas: llegar al hospital por problemas de respiración, calentura...

¿Te comentó si Diego estaba vacunado? No, no hablamos de eso; nunca se lo comenté ni se lo pregunté, no quise entrar en esos detalles. Nunca hablamos de las vacunas ni de medicinas; la plática fue más dirigida hacia cosas de fortaleza que se necesitan en ese momento; le hablé de Dios, era muy importante que pusiera todo en manos de Dios.

¿Sabes qué le dijeron los doctores? La verdad, no lo sé; yo los contacté directamente por si ella tenía alguna duda o alguna cuestión que quisiera saber. Todo sucedió muy rápido; hace dos semanas hablé con ella y en ese lapso todo se complicó.

¿Has hablado con Amanda Miguel o alguien más de la familia? No, solamente hablé con Ana Victoria, pero sé que ella y su mami están juntas, que lucharon todo el tiempo, y ahora que veo los mensajes que manda Ana Victoria, son muy bellos. Estoy seguro de que estuvieron muy unidas para estar al pendiente de Diego.

¿Hablaste con ella después del fallecimiento de Diego? No, le mandé un mensaje de condolencias. Como pasé por situaciones muy duras, sé que en estos momentos lo que más llevas es un duelo con tu familia, con tu gente más cercana y hay que guardar una distancia y un respeto. No he querido intervenir, pero saben que toda mi familia está con ellos y los acompañamos en este dolor.

¿Quieres enviarles un mensaje a través de TVyNovelas? Entendiendo lo difícil que es la pérdida de una persona, lo único que les aconsejo es que busquen consuelo en Dios, esa fortaleza que solamente él nos puede dar, y estar apegados a él en todo momento. Con todo cariño les mando mis oraciones y mis bendiciones.

