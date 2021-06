Diego Boneta en la mira: Lo demandarán por golpear y correr a un empleado

TEXTO: NAYIB CANAÁN

La polémica vuelve a chispear en la serie de Luis Miguel, y esta vez es su protagonista, Diego Boneta, quien parece estar más comprometido luego de que un actor del reparto lo acusara de haberlo golpeado de verdad en lo que se suponía era una pelea de ficción.

Se trata del español Martín Bello, quien arremete contra el mexicano, pues asegura a TVyNovelas que emprenderá acciones legales buscando una compensación económica por los gastos médicos que ha cubierto después de batallar con algunas secuelas de las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el artista de 30 años que saltó al estrellato cuando participó en el reality show Código F.A.M.A.



¿Desde cuándo aparece tu personaje en la serie? "Estoy desde la primera temporada interpretando al tío Tito. Luego, en la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo continuaba en el proyecto.

¿Por qué sacaron a tu personaje? "No lo sé, porque no me han dado ningún tipo de explicación.

Aseguras que recibiste unos golpes durante el rodaje, ¿en qué momento sucedió? "Esto fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final, Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital.

¿Por qué no usaron un doble para esa escena tan violenta? "Porque el director nos planteó la escena de una forma más tranquila, todo estaba marcado y pactado de una manera diferente a como se dio realmente.

¿Diego Boneta te golpeó la cara y el cuello? "Sí, y la espalda. Es que cortaron la escena, pero se imaginan que la repetimos como 10 veces.

Fue mucha repetición, ¿no? "Lo que pasó es que no salía bien.

¿Después del corte te acercaste a Diego para decirle que te ocasionó una lesión? "Cuando terminé la escena me fui a mi cámper, y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso; lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso.

¿Cuándo grabaron la escena? "Se hizo en febrero de 2020.

¿Qué procedió luego de verte los golpes ocasionados por Diego? "Al día siguiente tenía filmación de nuevo y aproveché para ver al médico del rodaje, quien me recomendó ir al hospital porque estaba mal. Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver un ortopedista. Le daba miedo tocarme por si tenía algún hueso dañado.

¿Quién corrió con los gastos médicos? "Los de México los cubrió la producción, obviamente.

¿Qué te dijo el doctor? "Me dijo que debía continuar con fisioterapia.

¿Eso lo pagaste con tu dinero? "Claro, porque me regresaron a España y la productora no se hizo responsable. Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones.

Un año y cuatro meses después, ¿batallas con alguna secuela? "Sí, tengo que visitar todavía al médico. Ahora voy a un doctor de la Seguridad Social Española para que no digan después que fui a un médico privado. Esos informes son válidos para llevarlos a un juicio.

¿Eras muy cercano a Diego? "Yo le tenía mucho cariño, y él me dijo que sabía que no se había portado bien como amigo conmigo. Imagínense que cuando él venía a Madrid yo le brindaba hasta mi casa.

¿Ahora demandarás a Netflix, a la empresa productora o a Diego Boneta? "Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada, y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta.

¿Qué buscas con el proceso legal? "Ahora mismo, que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. ¿Qué pasa si esto ocurre con una chica, o con un chavito? "Yo me siento muy afectado psicológicamente, y Netflix de México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España.

¿Esperas que se te reparen los gastos que has tenido derivados de tus lesiones? "Claro, obviamente, son gastos que yo he pagado cuando ellos los tendrían que pagar, y aún no he terminado los tratamientos.

La casa productora emitió un comunicado asegurando que te han ofrecido ayuda y te has negado… "Eso no es cierto. El comunicado que emitió la empresa productora es mentira, pues dicen que me han estado buscando, pero es falso. Yo reclamé por los gastos médicos y no me los querían pagar, tengo mail de ellos negándose, y cuando me dijeron que sí iban a pagar los gastos, quisieron hacerme firmar un contrato en el que yo renuncio a reclamar el contrato que no han cumplido, a reclamar cualquier tipo de gasto adicional por si me queda una secuela, y yo no podía firmar eso.

