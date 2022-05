Dice cuidar a Silvia pero habla de la Dinastía Pinal: Desenmascaran a productor Iván Cochegrus

La obra en la que ya no pudo presentarse Silvia Pinal es producida por Iván Cochegrus, un amigo de la familia que insiste en que preparó la puesta 'Caperucita, qué onda con tu abuelita' para hacer feliz a la diva, pero con una periodista, revela intimidades de la familia.

El programa De primera mano presentó un audio donde se escucha a Iván hablando con Rosario Murrieta, productora y presentadora de 'Ventaneando'. A ella le cuenta que sospecha que Luis Enrique Guzmán tiene una amante y presume que "puso en su lugar" a Stephanie Salas por pedirle que cuidara el trato a doña Silvia Pinal de las cámaras.

A Rosario, Iván Cochegrus le confirma que Mayela, la pareja de Luis Enrique, ya no vive con él y la describe como "lurias (loca)": "Ya no están juntos, ya se fue de la casa, el niño lo tiene ella. Pero Luis Enrique hay días que se va con ella. Ayer vi una entrevista donde decía Mayela 'es que ahora andamos como novios'.... Es que está medio lurias esta mujer".

Rosario Murrieta respondió: "Y Luis Enrique también, discúlpame".

Iván sigue: "A mí me acaba de hablar Luis Enrique la semana pasada. Hay una muchachita muy bonita que trabajaba en la pizzería, muy guapita. Creo que por ahí viene el problemita. Porque me dijo Luis Enrique: 'Iván, ayúdame con Mari, consíguele trabajo porque ya no la quiere Mayela, ya me la corrió de la pizzería'. Supuse... dije 'ay Luis Enrique ya anda con esta niña'. Porque trae un interés de que yo le consiga trabajo en el gobierno y en alguna alcaldía en la ciudad de México. Y Mayela está muy enojada por esta señora, o sea que por ahí viene otro problemita".

El productor siguió, ahora con Stephanie Salas: "Y Stephianie, no sabes, casi diciéndome... fíjate, te va a dar un infarto, me habló ayer porque el estúpido de Fabián el le lleva las relaciones (públicas)... se puso a hablar con ella para ver qué era lo que se tenía que hacer. ¿Qué crees que querían? Que no dejara entrar yo a los medios a grabar, que hicieran la alfombra y que les diera el material grabado para cuidar que no se fuera una imagen de la abuelita".

"Le dije 'Stephanie, el 90% de los medios me han apoyado y han apoyado a tu abuelita, no han dicho nada malo. Estamos hablando del 10%, estamos hablando de Gusano Amorfo Infame (refiriéndose a Gustavo Adolfo Infante), entonces si yo no les permito que entren, nadie va a decir algo mal de la señora, van a valorar su esfuerzo'. ¡Me la tuve que poner en su lugar! Imagínate, ahí sí ya me odian para toda la vida".

"¡Que entren y graben, todo normal! Se meten en todo, no ven qué es lo mejor, y opinan... A Fabián le fue en feria conmigo... Yo me arreglo con los hijos, los 3 hijos me apoyan y vamos para adelante, yo lo que digan los nietos, ¡me vale madre!".

El productor pidió una oración para que saliera todo bien "por la señora, que sea su despedida digna y sobre todo que ella se sienta útil y feliz, ese es mi objetivo. Es un homenaje. Es algo para darle calidad de vida, para darle una ilusión a la señora, no para otra cosa".

A CUALQUIERA QUE HABLE MAL, IVÁN COCHEGRUS LO BLOQUEA

Previo al estreno, un comunicado alertó que Imagen Televisión y todos sus programas quedaban vetados del evento, aunque horas después ya no se hizo efectivo. En redes sociales, Iván Cochegrus bloqueó a cualquiera que hablara mal del proyecto.

Así lo exhibieron: "Jajajaja si quieren saber por qué me bloqueó vean la reseña de Caperucita en

@DeHistEnHist https://youtu.be/xImhOVdse1o", escribió Ponchote, de 'Historia en historia'.

A Iván Cochegrus lo han tachado de "nival y cobarde".

"Les pido que vean y den rt a este testimonio de alguien que ya vio

@CaperucitaRMx . Silvia es sinónimo de calidad teatral a lo largo de décadas para acabar ahí. Jamás se hubiera permitido aparecer en una obra de quinta. @ivancochegrus eres un vival y cobarde", escribió un usuario.