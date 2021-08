Diagnóstico médico revela: "Vicente Fernández no volverá a cantar"

Vicente Fernández podría ser afectado de su voz y le sería casi imposible cantar por la traqueotomía que le fue practicada para mejorar su respiración por medio del dispositivo que se le colocó hace unos días.

El parte médico dado a conocer el lunes 16 de agosto por personal del hospital Country 2000 reportó lo siguiente: “El equipo hace de su conocimiento que ayer (domingo 15 de agosto) se realizó una traqueotomía, que es la colocación de un dispositivo en la tráquea, una cirugía que se realizó en forma oportuna y sin incidentes. Actualmente el señor Vicente Fernández, sin sedación, está despierto, consciente; obedece a comandos e interactúa con su familia”.

¿CUÁLES SON LAS SECUELAS? Para entender lo que significa la traqueotomía, buscamos la asesoría del doctor Manuel Alvisúa, médico cirujano con especialidad en pediatría egresado de la UNAM, con número de cédula 6323374.

HABLAR Sí, CANTAR NO Nos dice el doctor Alvisúa: “Con base en el reporte médico oficial, el golpe que sufrió el señor Vicente Fernández fue abajito de la nuca; él pudo haberse desnucado, porque ahí está el bulbo raquídeo y el centro respiratorio”. ¿Podrá volver a cantar? La traqueotomía que le practicaron definitivamente le afecta la voz por el manejo del aire, es toda la fonación. A la hora de hablar, a veces necesitamos sacar aire desde el esófago, y ese aire es lo que va a hacer que su voz no sea muy nítida. Cantar, no creo que pueda hacerlo. En el caso de Vicente Fernández, interpretando el parte médico oficial, él ya tiene respiración espontánea; esto quiere decir que el bulbo raquídeo ya empezó a trabajar, ya no requiere de un ventilador.

La traqueotomía le sirve de válvula para que pueda respirar; él ya no lo hace por la nariz, sino por el cuello… Lo mismo para hablar, si le dejan la traqueotomía, tiene que cerrar con sus dedos una valvulita para poder hablar desde el esófago, porque se lesionan las cuerdas, están muy cerca de ahí; si no se la dejan, se hace un cierre y hay que desinflamar.

Dependiendo del grado de desinflamación que llegue a alcanzar, podría volver a cantar, pero no creo; más bien es para hablar y respirar. La tráquea tiene unos anillos cartilaginosos que, cuando se inflaman, tardan mucho tiempo en desinflamarse; o sea, ya no quedan como estaban. La tráquea es una chimenea por donde respiramos, y los flujos de aire cambian mucho. Cuando se desinflame la tráquea podría hablar, pero no vamos a oír sus tonos… Fue un accidente que lo pudo haber matado en el instante, porque cayó con todo su peso, se pudo haber desnucado. Si hay gente que se recupera para hablar, para cantar lo dudo.

TERRIBLE NOTICIA Lamentable noticia para Vicente, que siempre ha sido libre en sus decisiones; encontrarse con la impotencia de no cantar, que ha sido su instrumento de trabajo durante más de 60 años, es un fuerte impacto. SIGUE VIGENTE Vicente no ha dejado de grabar. En diciembre del año pasado lanzó su más reciente álbum titulado A mis 80’s, y anteriormente hizo Hecho en México, en el que participa Alejandro Fernández. Él sigue vigente.

DESPEDIDA DE SHOWS SOLAMENTE Se retiró de hacer shows, pero no de cantar. En su concierto de despedida en el Estadio Azteca, el 16 de abril de 2016, dejó muy claro que se iba de conciertos presenciales, pero no de cantar, por eso sería muy triste para él, para todos, saber que la voz que nos acompañó por años se apague.

DE ESTA TAMBIÉN SE LEVANTA Vicente ha tenido problemas de salud desde el 2010, cuando le detectaron cáncer de próstata; en el 2012, cáncer en el hígado, y surgieron especulaciones que por esa razón dejaría de cantar. Venció el cáncer de ambos órganos, y cada año ha grabado para alegría de quienes lo admiramos.

