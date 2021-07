Día de los Abuelos: Sara García y el mito sobre su dentadura para ser la abuelita de México

Sara Garcia, una de las actrices inolvidables del cine de oro mexicano, perdura en el imaginario popular como la imagen de la abuelita de México.

En su vida personal, la actriz originaria de Orizaba, Veracruz, perdió a su mamá a los 10 años y su hija Fernanda murió en 1940, ambas de tifo. El mito indica que decidió quitarse 14 dientes para conseguir el papel principal de la obra 'Mi abuelita la pobre', en 1934, cuando solo tenía 39 años. Desde entonces, y con el éxito en el cine, siempre tuvo esa imagen tierna de 'abuelita'.

De acuerdo con la biografía que Fernando Muñoz hizo de la actriz, en aquella época "Sara vivía detrás del mercado de San Juan. Para probar su personaje, decidió salir vestida de viejita para ir al teatro Ideal, resultando tan buena su caracterización que, según la leyenda, hasta le ayudaron a cruzar la calle y subir las aceras".

Y quizá fue su extraordinaria actuación y caracterización lo que hizo fuerte el mito de que se quitó los dientes por su carrera artística, pues durante décadas muchos creyeron que era verdad.

Fue hace un par de años cuando la primera actriz Ana Martin, quien reveló lo que pasó a 'De primera mano': "Ella nunca se quitó la dentadura. Lo que pasa es que tuvo una infección, y entonces quedó mal, y le tuvieron que quitar los dientes, y lo usaba para personajes. Salen tantas historias, y tantas cosas, yo porque trabajé con ella, hicimos como 6 películas, fue mi abuelita. No me lo dijo así, me di cuenta, supe".

En la época de oro del cine nacional disfrutaba de hacer comedias, pero los directores la llevaron a ser la abuelita del cine nacional. En una entrevista de 1947, recuperada por El Universal, Sara García mencionó: "Siempre he sido actriz de comedia y mis mejores triunfos los conseguí en papelitos ligeros con su toque sentimental. Pero ¡qué le íbamos a hacer! A los productores les dio por hacerme llorar y sufrir, ¡y esas fueron lágrimas!".

Participó en 156 películas pero también incursionó en la televisión. Cómo olvidarla com la 'Nana Tomasina' de Graciela Mauri en la telenovela clásica 'Mundo de juguete' en los años 70.

En una entrevista para Televisa dijo: "El público sabe cuando se le está respetando, y al público hay que respetarlo. Luego el público le va dando a una margen para tomar familiaridad. Por eso yo me dediqué al papel, hace años, de madre, y al actuar aquella figura con respeto el público se emociona, siente que aquella figura se está entregando en cuerpo y alma".

Su imagen de abuelita fue aprovechada por la fábrica de chocolates La Azteca, que en 1973 la estableció, hasta la actualidad, como la imagen de su famoso chocolate de mesa.

Pero el 21 de noviembre de 1980, México perdió a su abuelita, quien reposa en el panteón Jardín de la Ciudad de México.

