Día de la suegra: Famosas que dicen ser "buena onda" y algunas otras suegras ¿incómodas?

Amada por unos, odiada por otros, la suegra ha sido, es y será siempre un personaje insoslayable en las familias mexicanas. Del latín vulgar “socra” y del latín clásico “socrus”, se define como “madre del cónyuge de una persona”.

Y aunque muchos le adjudican un carácter conflictivo, también le reconocen una y mil virtudes. Justo para ponderar éstas y darle la importancia que merece en las relaciones familiares, en 1935 se instituyó en Amarillo, Texas, el Día de la Suegra. En los 70, la Sociedad Americana de Floristas sugirió celebrarlo en Estados Unidos el último domingo de octubre.

El día 26 se celebra en varios países de Latinoamérica, entre ellos México. Dicen que “cada quien habla como le va en la feria”, y en ese sentido a estos famosos les ha ido de maravilla por lo que nos cuentan. Al menos, ellos echan por tierra la veracidad del dicho que reza: “Suegra, nuera y yerno, antesala del infierno”.

VICTORIA RUFFO

La Queen de las telenovelas no se anda por las ramas: “De pronto dicen que ninguna me cae bien, y tienen razón: ninguna me va a caer bien para mis hijos y ninguno me va a caer bien para mi hija, hay que ser claros en la vida (risas). Puede ser que con alguna me lleve, pero nunca nadie va a ser lo máximo para sus hijos; la mayoría de las mamás somos así, pero finalmente es la vida de ellos, y saben con quién se realizan y con quién no. Ahí sí no me meto”.

“Mi mamá es suegra celosa, pero muy buena” El hijo de Victoria Ruffo comparte que la imagen que se tiene de la suegra depende de la que a uno le toque: “A mí me han tocado suegras muy buena onda, muy divertidas y eso es lo importante. He escuchado historias de suegras malas, pero yo me quedo siempre con lo bueno. Mi mamá (Victoria Ruffo) es una suegra celosa, pero muy buena”.

Ellas se catalogan buena onda

MARTHA JULIA: "Soy súper alivianada y alcahueta con mi hijo"

Madre de Richie, dice: “Soy exigente en el sentido de que quiero lo mejor para mi hijo; de ahí en fuera, soy tranquila. Procuro hablar con él, incluso aconsejarlo sobre cómo cortejar a una mujer; le digo: “Regálale flores, sé muy atento, caballeroso...”. Soy muy alcahueta. Alguna vez me lo llevé de viaje con su novia, y hasta los dejé quedarse juntos; le dije: “Cuídate y ponte tu condón. Si ella queda embarazada te será difícil terminar tus estudios. Oriéntense en los métodos anticonceptivos que más convengan”. Es necesario actualizarse y hablarles sin tapujos. A veces mi hgijo se ha incomodado y hasta enojado, porque soy muy directa, pero no hay mejor manera de hablar las cosas que con todas sus letras”.

EUGENIA CAUDURO: "Soy cero celosa"

La actriz nos comparte: “Patricio, mi hijo, es tranquilo, hogareño, dedicado al ejercicio y nada noviero; ha tenido una sola novia en su vida. Con la pandemia no ha tenido oportunidad de salir, le agarró a mitad de tercero de secundaria, entró a la prepa y es ahora que empieza a conocer más chicas; eso me gusta, que salga, que conozca más gente, porque de ninguna manera soy una suegra celosa. Me encanta que se esté relacionando y desenvolviendo en sociedad, porque es ahí donde uno se forma”.

CYNTHIA KLITBO: "No soy enojona"

Su hija Elisa, de 16 años, ya la debutó como suegra, y al parecer no le va tan mal en ese papel: “Marianito, el novio de mi hija, es un encanto. Tiene su misma edad y es el otro cerebrito del salón; lo quiero mucho porque hacen bonita pareja, acorde a su edad. Además, no soy paras nada enojona en la vida real (risas)”.

Suegras ¿incómodas?

LUCERO LEÓN (MAMÁ DE LUCERO) Cuando Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio, mucho se especuló que la responsable fue doña Lucero, a quien los medios de comunicación catalogaron de suegra tóxica. El cantante echó por tierra esa versión: “Ella es muy respetuosa de nuestro espacio, no es una suegra metiche. Entre nosotros no existe ningún problema, como pudiera especularse. Nos respetamos y queremos. Se dicen muchas cosas, pero la vemos sólo cuando hay reuniones familiares. Claro, está siempre al pendiente de Lucero, y cuando la necesitamos nos apoya. Ella no es como lan pintan”.

ROSALBA ORTIZ (MAMÁ DE GERALDINE BAZÁN) Ella se ha distinguido por tener una opinión siempre que los medios se la solicitan, sin importar si con sus declaraciones sin filtro pone en jaque a su hija, ya sea con sus “pretendientes” o con el papá de sus hijas, Gabriel Soto. Recientemente, opinó respecto a los rumores de una separación entre su ex yerno e Irina Baeva, resaltando que él no debía casarse para no tener problemas: “Después le va a costar dinero, tiempo, esfuerzo y sufrimiento.” En referencia a los prospectos con los que se ha relacionado a su hija, doña Rosalba nunca duda en externar su opinión.

TITA BRAVO (EX SUEGRA DE INÉS GÓMEZ MONT) La madre de Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez Mont, ha declarado ante los medios de comunicación que su hijo sabe dónde está la conductora, y se ha puesto a la orden de las autoridades para dar la ubicación de su ex nuera. Lo anterior, luego de la acusación contra la conductora y su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la que la pareja se encuentra prófuga de la justicia.

