Día 24 en terapia intensiva: Vicente Fernández es alimentado por una sonda

Afuera del Hospital Country 2000 en Guadalajara, el doctor Arturo Gómez detalló el estado de salud de don Vicente Fernández, quien lleva 24 díaas en terapia intensiva tras una caída que lastimó sus cervicales.

Ante la prensa explicó que El Charro de Huentitán "se mantiene muy estable. El día viernes por la noche, derivado de las secuelas de su enfermedad, fue necesario colocar una sonda de alimentación especial directamente sobre el estómago, por mínima inmersión, un procedimiento sin complicaciones. Se realiza una alimentación por esa vía, con el fin de dar confort y retirar la sonda de alimentación por la nariz".

Dijo que el cantante "Se mantiene despierto, constantemente se le realizan estímulos. Su terapia de rehabilitación de forma programada, asiente con la cabeza o mirada y realmente se ha mostrado con pocos avances en cuestión de la deglución".

"En lo pulmonar se mantiene estable. Ya mantiene un poco más de respiración espontánea, ya tiene más ventilaciones espontáneas, eso es muy bueno. Esperamos solo colocarle oxígeno. En cuestión cardiovascular, sin eventualidades. Tiene oscilaciones en presión arterial y cuestiones normales en este tipo de pacientes".

"En relación a lo urinario, no ha mostrado datos de infección. Continuamos con la parte de rehabiliatacion, que es fundamental y tiene un periodo indeterminado. Al momento, el señor Vicente se mantiene muy estable", insistió el doctor.

Por su parte, Ever Rodríguez, director general del hospital, rechazó la versión que circuló hace unos días, sobre que una persona ingresó al nosocomio para tomar fotos del cantante. "No es cierto, no ocurrió aquí. Nuestras medidas de seguridad con todos los pacientes son las adecuadas, las correctas. Inclusive, tenemos como medida de seguridad en los recién nacidos, una estrategia en donde desde que nace un bebé se le coloca una pulsera, se le coloca otra a su mamá y siempre están sincronizadas".

También anunció: "De acuerdo con la evolución que ha tenido el señor Vicente hemos decidido que la información va a ser a través de un boletín informativo, entregado al departamento de prensa de la familia Fernández, cada tres o cuatro días".



