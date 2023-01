Detienen a 11 personas relacionadas con el ataque contra Ciro Gómez Leyva

La primera fase de investigación derivó en la detención de 11 personas relacionadas al ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, quienes fueron capturados por un magno operativo que inició en la madrugada del 11 de enero de 2023. Se trató de seis hombres y cinco mujeres integrantes de una célula criminal.

Decenas de unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y decenas de elementos policiacos desplegaron un dispositivo en la alcaldía Gustavo A. Madero, según reportes de Telediario, Multimedios. Se realizó el aseguramiento de las personas detenidas, quienes enfrentarían cargos por narcomenudeo, portación de armas de uso exclusivo del ejército, así como homicidio en grado de tentativa.

El periodista publicó en sus redes sociales: "La jefa de gobierno @Claudiashein informa en conferencia que fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque a Ciro Gómez Leyva. Las 11 personas detenidas estarían vinculadas con la autoría material del ataque y continúa la investigación para dar con los demás responsables".

"El Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX @OHarfuch (Omar Garcia Harfuch) informa que los agresores de Ciro Gómez Leyva tuvieron presencia en las inmediaciones de Grupo Imagen los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre en horarios de la tarde noche. De acuerdo con el secretario, entre los 11 detenidos se encuentran 9 integrantes de una célula criminal, entre ellos Pool Pedro, identificado como líder y quien habría coordinado y participado en la agresión directa".

García Harfuch detalló que "elementos de @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX y #CNI detuvieron a 11 personas, aseguraron 11 armas cortas y largas, 2 granadas, cartuchos, más de 4 mil dosis de droga, 8 vehículos, 5 motocicletas y animales exóticos (lobos y un mapache)".

La SSC detalló que la célula criminal detenida "está relacionada con diversas actividades delictivas, principalmente en alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza; el seguimiento por parte de la #SSC y la @FiscaliaCDMX, permitió identificar a más integrantes. Asimismo, se ubicó la principal zona de confort y movilidad, así como ubicar vehículos y 12 domicilios relacionados con su operación, en Alcaldía Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa".

A Ciro lo salvó el blindaje de su camioneta.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando el periodista salía de Imagen Televisión rumbo a su casa. En su programa de radio, horas después del atentado, así relató:

"Salía del noticiero de Imagen Televisión cerca de las 11 de la noche, y ya muy cerca de casa, sobre la calle de Tecolotitla me dispararon de una motocicleta, aunque los peritos más tarde, cuando revisaron el vehículo me dijeron que quizá pudieron haber salido disparos de otro vehículo.

"Yo manejo mi coche, no tengo escolta. Manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó desde hace 6 años Imagen Televisión. Es una camioneta propiedad de ellos", indicó.

"No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien me quiso matar anoche. Al menos, eso se desprende por lo que ocurrió. No me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta", reiteró.

Ciro finalizó: "Recibí rápidamente la atención y protección de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México. Declaré ante el Ministerio cerca de las 2 de la mañana, una atención excelente".

