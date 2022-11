"Desubicados y soberbios": Gabo Escamilla explota contra Grupo Firme

El locutor de radio Gabriel Escamilla habló duro y directo sobre el Grupo Firme, el cual ha provocado una gran polémico debido a su actuación durante el medio tiempo del juego de la NFL en México, en el que se enfrentaron los Cardenales contra San Francisco.

En varios videos difundidos incluso por famosos como Sandra Echeverría fue notorio el abucheo de los espectadores en contra de la agrupación mexicana.

Eduin Caz, el vocalista, sin embargo, respondió con un mensaje en el que dijo: "cuando quieran les llenamos su estadio".

Las opiniones en contra de Grupo Firme se centran en el hecho de ni su música ni su perfil eran adecuados para presentarse como parte de un partido de la NFL y por eso se ganaron el abucheo generalizado.

Gabriel Escamilla, durante su programa de radio en La Z (107.3), dijo: "Voy a hablar de mi experiencia con Grupo Firme; es un grupo que nunca quiere hacer nada con la radio, ni promoción, ni festivales; no hacen nada si no hay un pago".

En su mensaje de respuesta, Eduin Caz hizo hincapié en que no les importan las críticas: "Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no somos moneda de oro”.

Escamilla, por su parte, señaló: "Unas veces estamos arriba y otras abajo. Y Grupo Firme ahorita está arriba pero eso provoca que anden desubicados, soberbios. Lo que les pasó el lunes (los abucheos) llega en un momento importante, esperemos a ver cómo reaccionan. No es que yo lo quiera pero es natural que haya caídas".

El locutor señaló que cuando eso suceda, será el momento de conocer otra faceta del Grupo Firme: "Ya veremos si contestan la llamada y si buscan a la gente que ahora no buscan. Ya veremos si buscan apoyo cuando lo necesiten".

