Después de sufrir humillaciones, Adrián Uribe lo logró y estrena 'De noche pero sin sueño'

FOTOGRAFÍAS: OCTAVIO LAZCANO. La pausa de Adrián Uribe en televisión termina este 10 de octubre con el estreno de De noche pero sin sueño, late night show en el que presentará la faceta más divertida y relajada de los famosos, todos los lunes al terminar el noticiero de Denise Maerker.

Producido por Miguel Ángel Fox, este programa es para el actor y conductor un sueño cumplido que llega en el mejor momento de su vida, justo cuando acaba de celebrar 50 años de vida y disfruta a plenitud de su mujer, la brasileña Thuany Martins, y sus hijos Emily, de un año, y Gael, de 19.

El proyecto es también un guiño al Adrián que, a comienzos de los 90, buscaba sus primeras oportunidades en la pantalla chica, en medio de frustraciones que luego se convertirían en un impulso para salir adelante y buscar el éxito. En entrevista, Adrián detalla de qué se trata este nuevo espacio nocturno y de los obstáculos que debió sortear cuando el hambre atacaba en el estómago, y mientras sus padres se las ingeniaban para que no faltara nada en casa.

¿Qué vamos a ver en De noche pero sin sueño? Un programa muy divertido, un late night show, como lo llaman los gringos; es un programa nocturno con entrevistas muy divertidas, no tan serias, en las que hay dinámicas, juegos, canciones, retos… Es un formato muy completo que no podrán perderse. Creo que ya hacía falta un programa de este tipo, porque tiene todo lo me gusta: público en vivo, comedia, que es mi fuerte, entrevistas, juegos y hasta sketches.

¿Qué hiciste para no desesperarte en ese año sabático que tomaste en la pantalla chica? La verdad, lo disfruté mucho; fue un año sabático sólo en televisión, porque hice cine, hice gira con Adal Ramones es Estados Unidos… Me mantuve súper ocupado, pero, efectivamente, no hice nada en televisión. Lo último fue la conducción de ¿Quién es la máscara?, el año pasado. Me siento muy emocionado, sobre todo porque es una gran oportunidad; es el primer late night show que se hace binacional, o sea, en Estados Unidos, a través de Univisión, a las 10 de la noche, y en México los lunes a las 11 por la señal de Televisa. Son dos mercados sumamente importantes y eso me emociona.

¿En qué momento de tu vida llega este proyecto? Definitivamente, en el mejor, tanto personal como profesionalmente. Me siento muy bien en cuanto al trabajo, en cuanto a salud, con mi esposa, mi hija, mi hijo... Es decir, me siento en paz, muy tranquilo. Acabo de cumplir 50 años y estoy viviendo un momento muy bonito. Este programa tenía que haber llegado ahorita; antes no llegó porque quizá yo no estaba preparado, tal vez en lo psicológico y emocional, porque me encuentro disfrutando cada etapa de mi vida al máximo.

Son 50 años de vida, pero ¿cuánto de carrera? Estaríamos hablando de unos 31 años, desde que empecé en televisión; quizás un poquito más. Imagínense, llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a lo que más amo, que es divertir al público, hacer televisión, películas, entretener a la gente... Eso es una bendición, además, claro, de poder tener la capacidad, las herramientas y la facilidad de seguir haciendo reír a la gente.

¿El Adrián Uribe de hace 30 años es el mismo de ahora? El de ahora es un Adrián Uribe mejorado en todos los aspectos; hasta físicamente me siento mejor ahora que hace 30 años. O sea, me cuido más, hago más ejercicio... Hay algunas personas a las que la edad les cae bien; en mi caso ha sido así, porque también me siento mejor en lo espiritual y en lo psicológico. Ahora soy un Adrián más consiente, más agradecido con la gente, más aterrizado, más pleno...

Cuando comenzaste tu carrera, ¿te tocó batallar con algunos “No”? ¡Claro! Había gente que no creía en mí, que se burlaba, que me decía que no iba a pasar de lo que estaba haciendo en ese momento. Afortunadamente nunca los escuché, simplemente seguí mis instintos. Tenía muchas ganas de salir adelante, porque, además de no tener dinero, obviamente había hambre en todos los sentidos: hambre de comer y hambre profesional, estaba el deseo de sacar adelante a mi familia, de darles una calidad de vida. Es una bendición estar logrando todo lo que me he propuesto.

Esa familia que sacaste adelante, ¿qué te dice al verte triunfar hoy en día? Nada. Mi madre es el mayor tesoro que tengo, la persona que creyó en mí desde el primer momento; la veía cómo se quebraba la cabeza junto con mi papá para sacarnos adelante, éramos cinco hermanos y no tenían dinero. Obviamente, ella es la mujer más orgullosa de lo que me ha pasado en mi carrera, por eso ahora la apapacho, la cuido, la consiento y se lo agradezco regresándole un poco de lo que hizo por nosotros.

