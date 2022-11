Después de muerto, Miguel Galván le dejó una broma macabra al Costeño

"Miguel tenía un sentido del humor muy raro", dice Javier Carranza el Costeño al recordar a su amigo Miguel Galván, con motivo del Día de Muertos.

Puede parecer macabro, y de hecho lo es, pero así era el humor de Galván, quien estando ya muy enfermo y hospitalizado, a punto de morir, solía recibir a sus amigos comediantes en su cuarto de hospital con una declaración seria: "Aquí, en este hospital, espantan".

El Costeño lo recuerda bien porque a él se lo dijo: "Y yo le respondía: gordo, ¿cómo crees que van a espantar aquí? A ver, dime, cuántos fantasmas has visto o qué".

Y entonces, Miguel tornaba los ojos y con toda la seriedad del mundo les explicaba: "Te digo que aquí espantan... espérate a que me den la cuenta de lo que debo y verás que espantan".

Ese era Miguel Galván quien detrás de cámaras poco tenía que ver con el personaje bonachón y divertido que se veía en la tele.

"Era un enojón de lo peor --recuerda Carranza -- porque no le gustaba que tocaran sus cosas, era un huraño y ermitaño, y lo digo porque yo viví con él un tiempo".

Esa época de la que habla es cuando el Costeño empezaba su carrera y viajaba cada fin de semana desde Acapulco a la ciudad de México para actuar en alguno de los programas de Televisa.

"Él me dejaba quedar en su departamento, en uno de los cuartos. Y el hombre se encabronaba cuando él se tenía que ir a grabar y yo me quedaba en la casa... ¡pero se enojaba de verdad! Me decía: no vayas a agarrar mis cosas".

Cuando regresaba al departamento, Miguel se daba cuenta de que Carranza no le había hecho caso y entonces ardía Galván.

Cuando Miguel Galván murió, dejó en su testamento una petición particular: "Que el Costeño lleve mis cenizas al mar".

Javier Carranza recuerda ahora aquella petición y explota: "Mira que fue un cabrón, ni muerto me dejó en paz; en vez de heredarme... no sé, un coche o dinero, no, me dejó sus cenizas".

Por supuesto, el Costeño cumplió el deseo de Miguel Galván y ahora, a cuatro años de la muerte de su amigo, acepta que lo que más añora son aquellos regaños que le daba Miguel por tomar sus cosas en el departamento que le compartía.

Sigue el chisme:

El inolvidable Miguel Galván cumpliría 64 años y sigue vigente en la TV

Javier Carranza 'El Costeño': "Creí que estar drogado era requisito para ser comediante"