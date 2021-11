¡Despilfarro millonario! Auditoría a los Rivera arroja un cochinero

En junio pasado hicimos pública la auditoría a la empresa Jenni Rivera Enterprises (JRE), hecha a petición de los cinco hijos de la Diva de la Banda. En su momento, Rosie Rivera, encargada de la administración, se sintió dolida. Días después, ella argumentó que ese procedimiento era normal, y dejó abierto el traspaso contable a su sobrina Jacqie, quien será la responsable a partir del 2022. La revisión llegó a los hijos de la fallecida cantante, y los resultados no fueron aceptados por los jóvenes, que confiaron en los manejos de su tía, quien continuará a cargo de la producción de discos y un documental en DVD.

Según nos enteramos, los beneficiarios de la cantante alegan sueldos altos, decisiones no consultadas con ellos y viajes realizados sin fines comerciales en pro de Jenni Rivera Enterprises, además de la negativa de publicar un nuevo material de Jenni, el cual ya fue pagado.

Jenni Rivera. Foto: Especial

Ellos podrían poner sobre la mesa una denuncia por malos manejos, con el fin de que les sea devuelto el dinero que, creen, debería seguir como parte de la herencia activa de su madre. Una persona cercana nos contó que Jacqie, quien tomará las riendas de la empresa, comprende el enojo de sus hermanos varones, quienes en su momento pidieron dinero a la empresa para cursos, viajes y medios de transporte, y no se les hizo caso. Intentamos contactar a los hijos de la Diva de la Banda, sin embargo, de momentos no darán entrevistas.

Sabemos que acordaron cumplir la última voluntad de su madre, por lo que se acercaron a su tía Rosie para que les diera un reporte de contabilidad. En su momento Johnny, el menor de la dinastía, aseguró que desde el fallecimiento de su madre, en 2012, les tuvieron que haber entregado dinero cada año, cosa que no ocurrió.

“NUNCA HEMOS RECiBIDO ALGO”: JOHNNY

“Nunca dije que mis tíos nos robaron: mi intención fue ver su reacción. Siempre hemos tenido preguntas, pero tienen la excusa de que no tenemos confianza en ellos; dicen que somos niños irrespetuosos y malagradecidos. No es una auditoría, es una contabilidad de las empresas por lo que dice el testamento de mi mamá; deberíamos recibir una contabilidad al final de cada año, pero nunca hemos recibido algo. Por salud mental, puedo estar sin hablarle a mi tío Juan y mi tía Rosie”.

“Los errores no nos hacen una mala familia:" Rosie... Hasta el cierre de esta edición, Rosie no había hecho declaraciones, pero antes dijo: “Hemos cometido errores entre familia: malentendidos, mala comunicación, pleitos, pero eso no nos hace una mala familia”.

“Si demuestran que hubo fraude, acepto ir a la cárcel”, dice Juan Rivera

Por su parte, Juan explotó contra sus sobrinos en su cuenta de Instagram: “Este rollo es una vergüenza, pero si creen que voy a permitir que manchen mi nombre así nada más porque sí, no. Intenté cuidarlos como si fueran mis propios hijos, pero valió ma... Lo tratan a uno como si fuera basura. No porque saliste de una vagina famosa te sientas con derecho. Los reto a demostrar que existió un manejo fraudulento de dinero en Jenni Rivera Enterprises; de demostrarse, aceptaría ir a la cárcel”.