Desnudan a Lalo Mora: "Alevoso, explosivo e hiriente"

El caso Lalo Mora registró la semana pasada un sesgo especial. Tristemente célebre por andar besuqueando y manoseando a las admiradoras que le piden foto o autógrafo, el cantante originario de La Arena, municipio de Los Ramones, Nuevo León, dio la cara sólo para victimizarse luego de ser exhibido permanentemente en videos donde toca indebidamente a sus seguidoras.

En entrevista concedida en Nueva York al programa Hoy día, de Telemundo, el intérprete de Aguanta corazón y Eslabón por eslabón, entre otros temas, justificó que metió la mano al seno de una mujer en Estados Unidos debido a que estuvo a punto de caerse.

“La muchacha se asustó, me aventó... No me agarré. Sencillamente se asustó y como que me aventó la mano. Si no puedo ni andar, ¿cómo creen que voy a andar con esas cosas? ¿Qué onda con ustedes? Me iba a caer”, explicó el artista de 74 años.

"HE LLORADO SINCERAMENTE" Atribuyó al COVID-19, que padeció en agosto de 2020, la debilidad en las piernas que lo orilló a enfrentar tan bochornosa situación. “Quiero pedirle disculpas a la mujer... A mí me da mucha pena eso, ¡qué caray! No sé cómo explicarlo, pero es a Dios y a ella a los que debo pedir una disculpa. He llorado sinceramente por tanto drama. La pandemia me pegó muy duro. Dios quiso que me quedara, pero me dejó mis piernas batallando. Alguien me preguntaba: ‘¿Cómo que estás malo si andas trabajando?’. Trabajo porque tengo necesidad y debo bastante. La enfermedad me costó mucha lana”. Ante la victimización de que se hizo objeto Lalo Mora, pedimos a Miriam Cervantes, especialista en lectura de rostro y fisonomía, un análisis para conocer más de la personalidad de quien, incluso, ha sido objeto de linchamiento público. Lo que nos revela es increíble.

HIRIENTE Sus labios denotan una gran capacidad para usar las palabras como mejor le conviene; puede herir profundamente o endulzar el oído con mucha facilidad.

SARCÁSTICO Se burla de las situaciones para disminuir su importancia y sólo darle peso a lo que él considera sobresaliente, dictan sus líneas del entrecejo.

EXPLOSIVO Tiende a exasperarse con facilidad y de manera exagerada cuando algo no le gusta, dictan las líneas en el cuello de la nariz. Puede ser muy rudo con las palabras.

DEMANDANTE De acuerdo con su nariz, exige atención y respuestas inmediatas; de lo contrario, puede ponerse muy intenso.

