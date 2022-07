Desenmascaran a Luz María, "la empresaria multimillonaria", tras desairar a conductores en México

Lo que sería una visita para conquistar México, se convirtió en un paseo agridulce para los mexicanos que la señalan de una actitud difícil y para María José Villavicencio, mejor conocida como Luz María, "la empresaria multimillonaria", que asegura que tuvo miedo por presuntas amenazas.

Se hizo viral en las plataformas digitales con videos de reflexión transmitidos en YouTube y demostró que padecer el síndrome de Laron, que le impidió crecer, no era impedimento para ser famosa.

Pero en México la acusaron de fraude, homofobia y robo, luego de que el productor Rodrigo Fragoso la denunció ante las autoridades tras incumplir con los contratos que la llevarían a presentarse en centros nocturnos LGBTQ+ y dejar plantados a Alfredo Adame y Alejandro Tommassi.

Ella dice que le llegaron amenazas y que solo quería regresarse a su país, pero en una de las pocas entrevistas que realizó, dejó con mal sabor de boca a los conductores mexicanos que le abrieron espacio en su programa 'La Caminera'.

Tania Rincón fue quien alzó la voz tras el desaire que vivió de parte de la "empresaria multimillonaria" cuando llegó a la cabina de Exa FM. Además, la ecuatoriana llegó tarde, por lo que su entrevista tuvo que ser grabada ya fuera del aire.

"No quiero ser liosa, pero... a mí me parece una falta de respeto que si estás llegando a un lugar donde te van a entrevistar, llegues y antes que otra cosa se tiene que saludar y no llegas hablando por teléfono ignorando a la gente que te está esperando".