“Desde los 30 años me dijeron que era vieja”: Maribel Guardia

Maribel Guardia, por primera vez, interpretará a una villana en la serie "Albertano contra los mostros", una comedia en la que la actriz será “más mala que Catalina Creel”.

“Es un personaje con el que no tengo nada que ver, excepto por la coquetería porque yo siempre he sido así y mi personaje todo el tiempo lo hace”, contó Maribel durante la presentación de este programa que se transmitirá los domingos por Las Estrellas.

“Albertano contra los mostros” es protagonizada por Ariel Miramontes, quien en su papel de Albertano, se enfrenta a unos villanos que, aunque bellos por fuera, son horribles por dentro.

Guardia interpreta a uno de esos personajes, lo que le dio la oportunidad de hablar sobre la manera en la que ella entiende este concepto.

“Yo siempre he creído que la belleza no tiene que ver con la edad, sino que es una actitud. Imagínense que a mí me dijeron a los 30 años que era vieja… y ahora ya tengo 60 años y aquí estoy”.

Maribel siempre se ha mostrado orgullosa de la manera en la que ha manejado su imagen de sensualidad pero al mismo tiempo ha participado en proyectos infantiles, como lo es esta nueva serie de comedia a la que Ariel Miramontes define como "humor blanco".