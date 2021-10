Desde el hospital, Alejandra Espinoza da la cara y explica qué le pasó

Alejandra Espinoza dio un susto a sus seguidores al compartir una fotografía desde la cama de un hospital, y después se confirmó que sufrió una parálisis facial y hasta había perdido visibilidad en un ojo.

Es la conductora de Univisión quien finalmente dio la cara, a través de un video donde explicó un poco de lo sucedido, aunque detalló que los médicos no saben qué le ocurre:

“Han sido días difíciles, de un montón de estrés y muchísima incertidumbre. Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias. Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana”.

"Han pasado muchas cosas, he estado en contacto con mi familia... Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron por una parálisis, me han hecho estudios, el neurólogo pensó que podía tener esclerosis múltiple. Mi cabeza estaba hecha... no tienen idea".

Debido a que ya volverá a casa, prometió: "En los próximos días les explicaré qué pasó, ya que esté más tranquila, en la casa".

Pero adelantó: "Se me fue la cara de lado, llegué con una parálisis. Los doctores no encuentran la razón por la cual me sucedió esto. Pero no fue un derrame, no es gracias a Dios, esclerosis múltiple, que me tenía muy preocupada. Estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho".

"Estoy muchísimo mejor", sentenció, más tranquila Alejandra.

