¡Descubrimos sobrino secreto de Juan Gabriel!

El ahijado de Juan Gabriel, André de Regil Jr., quien precisamente fue el primer habitante en nacer en el rancho del cantante, en Juanguácuaro, Michoacán, ya cumplió 16 años; en exclusiva, su mamá, Alejandra Mondragón, nos contó cómo se dio la relación con el Divo de Juárez, y compartió entrañables recuerdos que tienen con el cantante. Asimismo, la señora habló sobre las gemelas Alberta y Ancira, quienes, en su momento trascendió que, fueron concebidas gracias a la donación del esperma de Alberto Aguilera a André de Regil, papá de André de Regil Jr., y quien fuera la persona de confianza de Juan Gabriel.

Tu hijo cumplió 16 años, ¿cómo lo festejaron? A él le encanta Cancún, es una de las playas que más le gustan y lo llevamos ahí a festejar su cumpleaños, anduvo en yate con sus amiguitos, algunos están en el ámbito artístico, como Tadeo, el hijo de Carlos Bonavides, y se la pasaron muy padre. Luego, en el departamento le partimos su pastel y le hicimos una comida.

Se lo merece, es un niño muy trabajador… Sí, era muy pequeñito cuando entró al CEA, estuvo hace poco en Vencer el p@sado, interpretó a Oliver, el hijo de Erika Buenfil en la historia, y actualmente está confirmado para otro proyecto televisivo, ya pronto lo sabrán. La verdad, es un niño muy noble, y desde chiquito me decía: “Voy a ser actor”, y ha sido un niño bien aplicado.

Sabemos que es ahijado de Juan Gabriel… Así es, Alberto fue su padrino de bautizo. Yo tengo una hija de 22 años, y cuando ella tenía seis, Alberto me decía: “Ten otro hijo”, y yo le contestaba siempre que sólo mi Julia y ya, pero él me insistió, incluso me dijo que iba a ser niño, y le contesté: “Si me garantizas que va a ser niño, lo tengo”, y así fue. Alberto me pidió ser el padrino de André, así que mi hijo tiene la bendición tan grande de haber convivido con Juan Gabriel.

¿Quería mucho a tu hijo? Sí, de hecho, mi hijo nació en el rancho de Alberto, en Juanguácaro, que es un municipio de Parácuaro, Michoacán. Alberto me dijo: “Yo quiero que André nazca en mi rancho porque quiero que sea el habitante número uno de Juanguácaro”, y así fue, está en su acta de nacimiento.

¿Cómo se dio la relación con Alberto? Lo que pasa es que el papá de mi hijo, André de Regil, trabajó con Alberto muchos años, era su productor personal, la persona de más confianza, y por eso convivimos con él muchos años. Desde que yo estaba embarazada, Alberto me cuidaba como si fuera mi papá; fue increíble haber estado con él tantos años y que me haya consentido tanto, incluso cuando yo tenía cinco meses de embarazo me fui a vivir a Juanguácuaro y su gente me cuidaba. Tuvimos una relación muy bonita con él; mis hijos desde chiquitos convivieron con él.

¿Cómo lo recuerdan? Tenemos muchos recuerdos muy bonitos con él; las últimas vacaciones de mi hijo fueron en el rancho de Alberto, en Cancún. Me acuerdo que a Alberto no le gustaba meterse a las albercas, y en esas vacaciones, que fueron en Semana Santa, meses antes de que muriera, se metió con mis hijos a nadar; quería mucho a mis hijos, como si fueran sus nietos, y siempre estuvo con ellos dándoles consejos y haciéndolos reír. Fueron muchos años de viajar con él, de ir a los palenques, y en una ocasión, cuando yo estaba embarazada de André, nos llevó a un palenque en Irapuato, me pidió que me vistiera de blanco, y ya en el show me dedicó el tema Te lo pido por favor y me mandó un beso, me hizo llorar. La emoción que sentí la voy a llevar para siempre.

¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? El 23 de julio de 2016, precisamente el año que murió, y fue en un concierto que dio en Acapulco; ese día cenamos con él y le dijo a André: “¿Estás seguro de que quieres estar en este medio?”. Mi hijo le contestó que sí, y Alberto le dijo que siempre iba a estar para él cuando lo necesitara, que fuera lo que quisiera ser en la vida, arquitecto o barrendero, pero que siempre fuera el mejor, eso se le quedó grabado a mi hijo.

Por cierto, ¿actualmente tu hijo convive con las gemelas Alberta y Ancira? Sí, de hecho, en su cumpleaños las niñas fueron a verlo, ya tienen cuatro años, son medias hermanas de mi hijo, hijas de André de Regil.

Trascendió que eran hijas de Alberto, que él le donó a André y a su actual esposa el esperma para que nacieran las pequeñas, ¿es verdad? Pues ahí no puedo opinar ni afirmar nada; en lo personal, puedo decir que conozco a la familia del padre de mi hijo (André de Regil), y la verdad es que las niñas son muy parecidas a uno de sus hermanos y a su papá, entonces, opino que son de él y de su esposa, lo otro no me consta.

