Denuncian 'mano negra' en caso de Héctor 'N': "¡Están manipulando a su hija!"

Ahora es Vivianna Herce, quien fuera amiga de Paulina Garriga (exnovia de Héctor “N”), la que decidió alzar la voz en favor del actor. Vivianna reveló a TVyNovelas que por venganza, Paulina Garriga manipuló a la hija menor de Héctor para convencerla de que su padre no actuaba de forma correcta con ella. “Paulina tiene problemas mentales, es una persona vengativa y muy conflictiva”, enfatizó.

¿Cómo conociste a Héctor “N”? Lo conocí hace algunos años, precisamente por Paulina, la exnovia de Héctor; conviví con él y con sus hijas. A mí me consta cómo ocurrieron las cosas, pasamos muchos momentos familiares juntos, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de mi hijo… en fin; pude ver el comportamiento de Héctor con sus hijas y es totalmente una injusticia lo que está pasando. Él no tiene por qué estar ahí.

¿A qué te refieres? A que la orquestadora de todo lo que le está sucediendo a Héctor se llama Paulina Garriga, ella fue mi amiga, era como mi hermana, pero hubo actitudes que ya no me empezaron a gustar, por eso me separé de ella, y sé que esto es una vil venganza en contra de Héctor.

¿Por qué? Porque éramos muy amigas Paulina y yo, y en la vida me mencionó: “Héctor tiene malos comportamientos con sus hijas”, pero lo que sí me dijo es que no las soportaba, que no las aguantaba y que Héctor les ponía toda su atención, y eso para ella era un conflicto total, porque si iban en el coche, por ejemplo, y Alexa quería ir adelante, Paulina se tenía que ir atrás, entonces, siempre me decía que Héctor no le daba su lugar, siendo que lo había conocido con hijas.

¿De qué forma influyó Paulina en la situación que pasa actualmente Héctor “N”? Como no pudo manipular a Daniela, estuvo manipulando a Alexa, y yo fui testigo, le decía, por ejemplo: “Está mal que tu papá te ponga tanta atención”, porque Alexa pedía un chocolate, y a la hora que fuera Héctor iba por él. Otra de las cosas que trascendieron fue que Héctor guardaba su ropa interior junto con la de Alexa, y Paulina ya me lo había contado, que esa situación había pasado en su familia y que eran actos que no se veían bien. Por eso, cuando se dio a conocer todo esto, inmediatamente dije: “Es cosa de Paulina, fue cosechado por ella”.

Entonces, ¿crees que ella se encargó de acomodar las cosas en contra de Héctor? Así es, Paulina fue manejando a Alexa, diciéndole que estaba mal que su papá hiciera esto o aquello. Lo que pasa es que Héctor es muy apapachador, pero es todo un caballero, y con sus hijas era igual, y si las sentaba en sus piernas, era como cualquier papá, él les mostraba su afecto de padre, pero nada más. Sin embargo, Paulina todo eso lo veía mal, varias cosas eran inmorales para ella, como cuando Héctor invitaba a Paulina a su casa y él les daba su lugar a sus hijas, les dejaba la cama y a Paulina el sofá. Por todo eso le guardó mucho rencor a Héctor. Es más, si Héctor siguiera con Paulina, apuesto que nada de esto hubiera pasado.

¿En qué momento se vuelven amigas Paulina y Ginny Hoffman? Paulina no soportaba a Ginny, decía que estaba loca, pero cuando terminó definitivamente Héctor con ella, Paulina la buscó y también le empezó a meter ideas, le dijo que vio cosas que según estaban mal, y lógico, cuando Ginny le preguntaba a Alexa por ejemplo: “¿Es cierto que tu papá te da la toalla a la hora de que te bañas?”, pues la niña decía que sí, pero de eso a que Héctor haya abusado de Alexa o la haya toqueteado, eso sí que no, no ocurrió, es completamente falso, porque toda esas cosas fueron orquestadas por Paulina. De hecho, por ahí vi una fotos en las que se ve que ya son muy amigas Ginny, Alexa y Paulina.

¿Por qué crees que Ginny le siguió el juego a Paulina? De cierta forma entiendo a Ginny, si Paulina era la pareja de Héctor, claro que le iba a creer, pero no vio más allá. Ginny tenía muchos pleitos con Héctor, lo sé porque ese tipo de cosas me las platicaba Paulina, me decía que Ginny estaba loca, que ya le había armado un pancho a Héctor… En fin, siempre eran peleas y peleas de Ginny con Héctor.

