¡Demandarán a Manuel José! Se salvó de José Joel pero no de esto

Una nueva demanda enfrentará Brayan Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, pero ahora con la madre de su hijo, Adriana Arbeláez, quien, nos dijo, procederá legalmente en su contra por seguir negando al pequeño de cinco años, a pesar de que hace un año una prueba de ADN comprobó que él era el padre; además, la expareja del cantante compartió con TVyNovelas que el colombiano acusó de corrupto y de no tener una profesión al perito que hizo la prueba ADN, cuando no es así.

¿Cómo quedaron las cosas con Manuel José? Hasta donde nos quedamos, la prueba de ADN demostró que era el papá de tu hijo… Así es, y la verdad es que yo me quedé estupefacta porque recientemente él salió a decir en muchos medios que no era el padre de mi hijo, incriminó al juez y al perito que realizó la prueba de ADN al niño, dijo que este último era un personaje siniestro, un delincuente, que no tenía profesión… Utilizó los peores términos, los más peyorativos, para referirse al perito que hizo la prueba con el niño. No sé por qué dijo eso, pero en su momento el perito lo va a denunciar y Manuel va a tener que responder ante la autoridad porque está acabando con la imagen de un personaje público, de un perito altamente calificado con más de 20 años de experiencia.

Evidentemente, estas declaraciones también te afectan a ti… Realmente el daño no me lo está haciendo a mí, se lo está haciendo a mi hijo, porque está diciendo que el perito fue sobornado, que es un corrupto y un delincuente, y que por eso la prueba de ADN salió positiva, que no es así, que él no es el papá del niño... Entonces, el daño se lo está haciendo a su hijo y no a mí.

¿Piensas hacer algo al respecto? Sí, ya me reuní con los abogados porque voy a proceder de otra manera (legalmente), porque esto nunca se había visto, que un padre atacara a su propio hijo, a un menor, de esta forma, deslindándose de su responsabilidad. Aunque no se ha dado la sentencia final, la prueba de ADN salió 99.9 % positiva, lo que indica que él es el padre y por esa razón le impusieron una pensión alimenticia. No se puede permitir que un cantante colombiano venga a México a denigrar a un niño mexicano y a la madre del niño, que también es mexicana.

La prueba de ADN se realizó hace un año, ¿ha cumplido con la pensión? Sí, fue hace un año que se hizo la prueba y desde entonces le ha tocado pagar manutención, porque si no lo hace, incurriría en un delito e iría preso. Por eso no entiendo por qué dice que no es el papá del niño, si en el fondo sabe que lo es y está pagando la pensión alimenticia.

¿Cuánto deposita de manutención para tu hijo? Al mes 16 mil pesos; al principio se negaba, pero ahorita ya no puede, le toca pagar.

¿Ha visto al niño? ¿Ha convivido con él? No, no ha tenido acercamiento con mi hijo porque él es una persona sin corazón, sin valores y sin principios, ya que ni siquiera necesitaba tener una prueba de ADN para querer a un niño. Hay muchas personas que adoptan hijos, como a él, que lo adoptaron, y su padrastro no le pidió la prueba de ADN para mantenerlo y darle estudios, comida y abrigo. Él no tuvo la educación de una familia funcional en la que le inculcaran el amor y el respeto por los niños y por las madres, por eso hace esto, por eso no ha visto al niño, y lejos de eso, se dedica a atacarlo, y por si fuera poco, emprendió una campaña sucia contra el perito, no sabe que se le puede venir un problema grande por hacer aseveraciones graves sin sustento.

¿Sabe tu hijo de esta situación con su padre? No, mi hijo tiene cinco años y no sabe todo lo que está pasando, pero a mí me parece vergonzoso que cada vez que lo veo en los medios no hable de su música… Se ha dedicado a imitar a José José por 12 años y a denigrar a todo el mundo, ¿por qué no se dedica a cantar y a componer música propia? ¿Por qué no se acerca a su hijo en vez de estar litigando en los medios?

EL PLEITO LEGAL CON LA FAMILIA SOSA

En entrevista con TVyNovelas, Manuel José dijo que la denuncia que interpuso José Joel en 2019 en su contra no procedió: “Fue una denuncia penal por usurpación de identidad, es algo bastante absurdo y risorio, porque yo nunca me he hecho pasar por nadie y nunca he tratado, en lo más mínimo, de usurpar la identidad de nadie. Esa denuncia fue interpuesta por el señor José Francisco Carmelo Augusto, a quien conocen como José Joel; él argumentaba en la denuncia que yo me hacía pasar por él, ni siquiera nombraba a José José, y eso es totalmente descabellado. Por supuesto que la autoridad no le dio ningún fundamento ni base a esta denuncia; de hecho, ya se encuentra en el archivo, no tuvo nunca ninguna acción…”.