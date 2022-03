"Del respeto viene el respeto": Eduardo Yáñez opina sobre cachetada de Will Smith

Después de comentar que está harto de que le sigan recordando la cachetada que le dio a un reportero, Eduardo Yáñez habló sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la entrega número 94 de los Premios Oscar.

"Yo pasé por eso hace más de 3 años y estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo.. Ahora se suscitó esto en los Oscares, algo muy desafortunado para los involucrados y ya, qué más puedo decir", dijo en entrevista con Despierta América.

"Él sabrá por qué se descontroló. Yo sé por qué me descontrolé yo; en su momento me tocó ofrecer disculpas... Lo dijo Will Smith, a veces están acostumbrados a que se diga todo de nosotros y hay veces que no logras detenerte".

Sobre los memes que lo comparan con Will Smith, el actor dijo: "No le he querido dar importancia porque es algo de lo que yo vengo huyendo hace más de 3 años. Ya es un episodio que pasó y quedó atrás".

En entrevista con el programa Vivalavi en la cadena Multimedios, Eduardo Yáñez no se salvó de ser cuestionado al respecto. “Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes 'bullear' a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Ustedes no saben lo negro que se te pone todo, cómo se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas, pero reaccionas a un ataque”, dijo.

“Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes haga burla de una condición o una enfermedad de una persona, sea quien sea", añadió.