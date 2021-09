¡Del noticiero al hospital! Danielle Dithurbide, lista para recibir a la cigüeña

Platicamos en exclusiva con Danielle Dithurbide, quien está a sólo unos días de convertirse en madre. La periodista nos compartió cómo ha vivido la dulce espera de Lucía, nos dijo que dejó todo listo en su trabajo para poder ausentarse y recibir a la pequeña, junto a su esposo Jorge García, de la mejor manera, tal como ha sido su embarazo: pleno y feliz.

¿Cómo va tu embarazo? ¡Muy bien! Ya estoy en la recta final y ni me la puedo creer porque ya faltan unos días, lo más probable es que Lucía llegue el siguiente fin de semana. Cada día que el despertador suena a las 4:30 de la mañana siento que ya va a nacer, nada más para vengarse de mí por haberla desmañanado durante tantos meses.

¿Estás nerviosa? No, creo que me voy a poner nerviosa cuando vaya en el coche hacia el hospital, pero hasta ahorita he estado muy activa, dejando todo listo para poder ausentarme del trabajo. De hecho, mandé hacer instructivos de las áreas que manejo: el noticiero y el área de información internacional… y los enmiqué como si fuera maestra de primaria; se los entregué a cada una de las personas encargadas para que sepan qué funciones les dejo. La verdad, trabajé muchísimo, dejé una sección grabada en el noticiero, y estoy mucho más activa de lo que usualmente soy, así que todavía no he dejado que me entren los nervios.

¿Qué tan difícil es compaginar tu trabajo con esta nueva etapa que estás viviendo? En primer lugar, debo agradecer al universo que he tenido un embarazo privilegiado, porque no he tenido un solo achaque ni malestar, nada de náuseas, y eso me facilitó mucho las cosas; y en segundo lugar, desde antes de embarazarme había decidido que el día que lo estuviera no iba a dejar de trabajar, incluso cuando nazca Lucía, porque quiero ser un ejemplo, como esas mujeres a las que admiro tanto, que logran el equilibrio perfecto entre el trabajo y la maternidad.

Entonces, ¿regresarás a trabajar pronto? Así es, mi plan, si todo sale bien, es regresar al noticiero lo más pronto posible, ya que son pocas horas, y todo lo demás lo puedo hacer desde mi casa, mi computadora está conectada al sistema de Televisa.

¿Ya tienes todo listo para la llegada de Lucía? ¡Uff! Pues no saben cómo la pasé mal en ese sentido porque compramos la cunita, el cambiador y todas esas cosas hace meses y llegarían a finales de agosto, para que a estas alturas ya estuviera todo listo; sin embargo, me hablaron y me dijeron que había desabasto de material, madera y no sé qué, entonces todo llegó apenas la semana pasada. En fin, en ese sentido vamos un poquito más atrasados, aparte de que, honestamente, ya me siento un poquito más cansada, pero en estos días todo queda.

¿Será cesárea o parto natural? La verdad, yo siempre he querido que sea cesárea, me tranquiliza mucho la idea de que esté programado; habrá mujeres que no estén de acuerdo conmigo, pero yo he decidido que sea cesárea y que de esa forma todo salga bien, aunque dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.

Lo importante es que hagas lo que te haga sentir tranquila… Así es, si tu decisión no es lo que han hecho tus primas, hermanas, amigas, tu suegra… ¡ni modo!, la que tiene que estar en paz eres tú, y ese consejo les doy a todas las lectoras de TVyNovelas que están embarazadas o que lo tienen planeado, que escuchen a los demás, pero que tomen la decisión que las haga sentir bien.

¿Qué recomendaciones te dio tu doctor debido a la pandemia? Seguir cuidándome, y la verdad, yo soy muy “piquis” con el tema del cubrebocas no me lo quito para nada, sólo para el noticiero; he tratado de ser muy precavida, y aunque no estoy completamente encerrada, tampoco saludo a nadie de beso ni doy abrazos, precisamente para evitar contagiarme.

¿No has tenido COVID-19? No, y miren que el año pasado no dejé de trabajar ni un solo día, hice reportajes en hospitales y entrevisté a gente que a los tres o cinco días me avisaba que estaba contagiada, pero afortunadamente yo la he librado, y sería una locura contagiarme ahorita.

¿Ya te vacunaste? ¡Desde luego! Me vacuné desde que tuve oportunidad y ya tengo las dos dosis.

Aparte de Lucía, ¿te gustaría tener otro bebé más adelante? No, por cuestiones de edad, tengo 38 años y creo que Lucía será la cereza del pastel de mi vida. Llega en un momento espectacular, en el que ya hice todo lo que quise y tenía pensado hacer en mi vida; además, Lucía ya tiene una hermanita de 12 años que se llama María, es hija de Jorge, y con ellos tengo la familia perfecta.

