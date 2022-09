De ser la amante a ser la reina consorte en Reino Unido: la polémica Camilla

Camilla Rosemary Shand es el nombre real de quien luego conoceríamos como Camilla Parker-Bowles y ahora Camilla Windsor, la duquesa de Cornualles por su matrimonio con el recién nombrado rey de Reino Unido, Carlos III. Una mujer de 75 años que ha dado de qué hablar durante décadas por aferrarse al amor con el hijo de la fallecida reina Isabel II.

Camilla y Carlos se conocieron desde su juventud, pero ella estaba casada con Andre Parker Bowles, lo que la descartaría de ser la esposa de Carlos. Así que ella misma animó al príncipe de Gales a casarse con Diana, una jovencita ideal para el papel de esposa de un príncipe heredero al trono británico.

Pero pasó el tiempo y el romance entre Camilla y Carlos era tan evidente, que a todas luces ella se convirtió en "la otra". De hecho, en alguna entrevista, Diana de Gales confesó que en su matrimonio con el heredero al trono "eran tres, una multitud", en referencia a la amante de su marido.

Esa época "fue horrenda", según declaró Camilla a The Mail on Sunday, pues por la presión mediática se convirtió en prisionera en su propia casa. "Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte".

"Fue horrendo. Fueron unos tiempos profundamente desagradables que no le desearía ni a mi peor enemigo. No habría sobrevivido sin mi familia".

Carlos se separó de Diana a inicios de los años 90, pero su divorcio fue oficial hasta 1996, un año antes de la muerte de Lady Diana en París. Finalmente, para 2005, Carlos se casó con Camilla.

Ahora, con la muerte de la reina Isabel II, su hijo ya fue mencionado como rey Carlos III de Reino Unido, por lo que Camilla se convierte en la reina consorte. Mucho se ha especulado sobre si Carlos abdicará pronto al trono, o si conservará el título nobiliario hasta su muerte, en cuyo caso, seguramente Camilla seguirá dando mucho de qué hablar.

Te recomendamos:

Murió la reina Isabel II a sus 96 años

Ministros de la reina Isabel II y cómo fue su relación con ellos

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II