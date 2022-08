“De repente estoy bien, pero de repente ¡pum, al hospital!”: Silvia Lomelí revela cómo va su salud

Silvia Lomelí llevaba una década lejos de la televisión, rehabilitándose por la irritabilidad cortical que le provocó un paro cardíaco.

Apenas este año comenzó a tener nuevamente participaciones en televisión con la telenovela “Contigo sí” y en el programa de comedia “¿Tú crees? Enredos de diez”.

“Sí, me fui de la televisión. He tenido algunas participaciones pero con muchas intermitencias por mis motivos de salud porque de repente estoy bien y aparezco en pantalla pero de repente ¡pum, otra vez al hospital! Y a recuperarme, entonces ha sido como intermitente mi regreso a la televisión”.

Su mérito es aún mayor porque ha superado una de las secuelas más difíciles que tuvo que enfrentar después del paro cardíaco: la pérdida de capacidad para memorizar.

¿Tú crees que ya ganaste esta batalla de salud, cómo te sientes?

La verdad es que sí, yo creo que ya gané porque creo mucho en Dios y sé que él me ha sacado de todas y cada una de las batallas. Sí sigo con tratamiento y consultas, de estarme checando, cuidándome de ciertas cosas pero me siento muy bien.

¿Consideras que este ya es tu regreso a la televisión?

Me siento con toda la capacidad, la energía suficiente para hacerlo.

En este regreso ¿cómo ha respondido tu cuerpo y tu mente?

De pronto me bajoneaba un poco pero me sentía muy apapachada por la producción de “Contigo sí”. Si había algo que veían en lo que yo andaba como fallando, Nachito Sada (el productor de la telenovela) me daban una segunda toma; entonces me sentí muy bien trabajando con ellos y siento que ahora estoy lista. Esta fue la primera novela que me aventé casi completa y creo que ya estoy en disposición para seguir en las grabaciones.

En el set de "¿Tú crees?" te recibieron hasta con flores, todo indica que hay mucha gente que te quiere

Lo único que he hecho es querer mucho a la gente, ser profesional. He sido muy educada y me siento muy agradecida porque he trabajado con gente bien linda.

¿Qué telenovelas están en tu futuro?

Estoy empezando con Carlos Moreno (productor) en “Mi secreto”. Carlos es otro gran ser humano que me ha apoyado. Ese sí será un personaje especial porque Carlos está conjuntando a una serie de actores con personajes especiales, cortos pero bonitos. Voy a grabar a septiembre y eso también me tiene muy contenta, ¿qué puedo decir? Estoy muy agradecida.