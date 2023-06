¿De qué murió Talina Fernández? Revelan la enfermedad terminal que sufría

Desde que Talina Fernández fue hospitalizada, su familia estuvo consciente de que había llegado el momento de despedirse.

La "Dama del buen decir", conocida por su amplia trayectoria en la televisión y el radio, fue llevada al hospital por las complicaciones que le provocó una enfermedad que ella mismo dijo que resultaba un misterio para los médicos.

"Estoy con un grupo de doctores y no le atinan. Lo que siento es mucho cansancio y que me da el tembeleque", contó Talina hace un mes a su llegada a la ceremonia de los Premios Patria.

Talina Fernández llegó del brazo de José Manuel a los Premios Patria. Foto: Octavio Lazcano

TVyNovelas pudo confirmar a través de su hijo Patricio Fernández que en días recientes, Talina Fernández había tenido fiebre intermitente y algunos moretones en la piel. "Lo único que les pido son oraciones", dijo Pato horas antes de que sucediera la muerte de Talina Fernández.

¿Qué es la leucemia terminal?

"Leucemia terminal" es un término que se utiliza en la medicina para determinar una etapa de la leucemia mieloide aguda. Si después del tratamiento integral que se aplica a los pacientes con LMA, le enfermedad no cede, entonces se le denomina leucemia terminal.

"Recuperarse de la leucemia no siempre es posible. Si la leucemia no se puede curar o controlar, a la enfermedad se la puede denominar avanzada o terminal", se lee en cancer.net, el sitio de la American Society of Clinical Oncology.

"Este diagnóstico es estresante y, para algunas personas, puede ser difícil conversar sobre la leucemia avanzada, porque es incurable. Sin embargo, es importante que mantenga conversaciones abiertas y sinceras con su equipo de atención de la salud a fin de expresar sus sentimientos, preferencias e inquietudes", dice el tratado.

Talina Fernández en exclusiva: "Pienso en la muerte todos los días"

Le llueve sobre mojado a Talina Fernández y se le nota la tristeza