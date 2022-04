De prófuga y hacer el ridículo bailando, Laura Bozzo resurge con reality en Telemundo

Durante los Latin American Music Awards, Telemundo aprovechó para confirmar a Laura Bozzo como una de las inquilinas de 'La casa de los famosos', un reality que promete dar mucho de qué hablar simplemente porque ahí estará también Niurka Marcos.

Héctor Sandarti y Ximena Gallegos anunciaron con bombo y platillo la presencia de la señorita Laura en la segunda temporada del reality show que ellos conducen. Bozzo reaccionó, agradeció a Telemundo y escribió: "Feliz de regresar con mi público hispano que adoro. Vamos con todo a demostrar que las mujeres valemos por nuestro cerebro y talento. Besos".

Se trata de su regreso a las pantallas del público hispano en Estados Unidos. En México, este abril de 2022 volvió a la televisión mexicana gracias a la cadena de Grupo Imagen. 'Que pase Laura' es el nombre de su nuevo talk show, donde presenta casos como acostumbra desde hace dos décadas.

Como el ave fénix, Laura Bozzo resurge luego de un 2021 donde vivió lo peor. La Interpol la buscaba en 190 países, tuvo problemas con las autoridades fiscales en México y no supimos de ella durante varios meses.

En el primer semestre del año, ya sin programa propio, Bozzo participó en 'Las estrellas bailan en Hoy', aunque lo que menos hizo, fue bailar. Cómo olvidar aquellas críticas de Lola Cortés, quien era la única que le decía la verdad: "Señora, usted no bailó".

Hace un mes, Laura nos dijo en exclusiva que después de ese fatídico 2021, había "aprendido la lección". "Me siento como si hubiera vuelto a la vida, porque fue como si hubiera estado en un periodo muerta, y regresar a trabajar es como volver a la vida; tengo pasión por lo que hago, es como vivir de nuevo".

Así que ahora, con talk show en Imagen, y el reality show en Telemundo, parece que hay Laura Bozzo para rato.

¿Y por qué entró a 'La Casa de los famosos'? Así lo respondió: "Yo estoy trabajando, siempre estoy en mis cosas. Creo que es un momento de que la gente me conozca más. Tengo una deuda con mi público hispano porque me puso donde estoy ahora. Creo además que, no voy a tener estrategias, solo llevar un mensaje positivo y divertirme. Yo soy una loca total, me encanta las risas, me río de mi misma y eso quiero", dijo Laura a 'Hoy día', el matutino de Telemundo.