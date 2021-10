¡De miedo! Recordamos el exorcismo de Sabrok Sabrok y su secta satánica

Ya pasaron 7 años desde que Sabrina Sabrok fue sometida a un exorcismo porque presuntamente dentro de ella vivían 2 entidades demoniacas que la llevaron a tener problemas de ansiedad y un intento de suicidio.

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES

La Bruja Zulema llevó a cabo el ritual en las puertas de una iglesia dentro de un panteón del Estado de México, donde dibujaron un pentagrama con velas y algunos amuletos de protección.

Sabrina aventaba las velas encendidas y escupía, además de gritar groserías. Fue marcada con una cruz blanca, y la Bruja Zulema la llamaba por su nombre para que reaccionara y las entidades salieran de su cuerpo.

Después de 10 minutos y con una herida en la frente, Sabrina reaccionó y, desconcertada, terminó llorando.

Legión Sabrok

Pero después de varios años, parsa 2019, Sabrina Sabrok, ya convertida en actriz porno, decidió abrir un culto satánico con el que ofrecía realizar pactos con el diablo.

"Siempre fui atea. Empecé a hacer cosas con la Santa Muerte y me empezó a ir bien, entonces me aentré en el culto, pero después con las ideas de la iglesia satánica. Armé este culto, esta Legión Sabrok porque las voces que escucho me decían que armara un culto de magia negra, relacionado con el satanismo y la Santa Muerte", dijo en 2019 a Infobae.