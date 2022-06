De la hipocresía a no soportarse: así fue el primer mes de Laura Bozzo y Niurka viviendo juntas

Cuando Laura Bozzo entró a La casa de los famosos, Niurka ya la estaba esperando.

"Pensamos que iba a estallar un encontronazo", dijo Adamari López.

Pero no. Lo que pasó es que Niurka hizo una escandalosa recepción, la abrazo, le hizo fiestas, gritó que sería su amiga y la integró a un reto de baile que ella había organizado.

Día uno: todos felices

Pero eso cambió con el paso de los días. ¿Hipocresía? La verdad es que ciertamente la relación entre la vedette y la conductora ha ido de la cortesía recalcitrante ("¡eres mi hermana!", le ha dicho Niurka) al enfrentamiento a gritos ("Tú a mí no me conoces y no me quieres conocer, te lo aseguro", le dijo un día Niurka al tiempo que golpeaba la mesa).

Esta hipocresía ha sido cada vez más notoria porque han tenido momentos lacrimógenos que luego resultan en guerra sin cuartel.

La amenaza: "No me quieres conocer"

¿La víctima?

Laura Bozzo, por ejemplo, un día quiso hacer las paces y le dijo a Niukra que ambas tenían una voz interna que las guiaba. Esa vez, la actriz y bailarina le respondió: "Te voy a dar consejo de amiga, porque tú eres mi amiga: no te expongas a jugar".

Bozzo se conmovió con el gesto y Niurka se acercó a darle un abrazo, lo que provocó que Laura llorara.

El abrazo ¿de Judas?

Pero más tardaron en separarse que en comenzar otra vez la guerra. Incluso han llegado a las acusaciones de que Niurka hace brujería al interior de la casa mientras que Laura es manipuladora.

Lo más extraño en esta guerra de hipocresía sucedió durante el penoso accidente en el que Laura perdió un diente. Ella asegura que lo que salió de su boca fue un pedazo de comida pero Niurka se burló de ella porque dice que fue un diente.

Lo cierto es que esta estrategia de amor-odio (o hipocresía como le han llamado los seguidores de La casa de los famosos) les ha resultado porque hoy ambas son favoritas para ganar el reality.