¿De dónde es la frase feminista que Belinda uso para decir que no fue feliz con Nodal?

El rompimiento de Belinda y Christian Nodal ha estado rodeado de secretos, silencios e indirectas. Cuando anunció que su noviazgo terminaba, Nodal escribió un mensaje en sus redes sociales que incluía la frase: “Todo lo que se especula es falso”. Minutos después, corrigió el mensaje y borró esa frase.

La madrugada de aquel día, Christian intercambió mensajes con fans de Belinda que lo atacaban, mientras que la cantante apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México pero sin dar declaraciones y caminando a toda prisa.

Beli rompió el silencio con un mensaje en el que asegura que el final del noviazgo le dolió y mucho.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”.

Pero llamó la atención que el final del mensaje que publicó en su cuenta de twiter es una frase de Simone de Beauvoir, la intelectual francesa más importante para el feminismo europeo en el siglo XX.

La cita que usó Belinda es: “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.

Beauvoir estuvo casada con el filósofo Jean Paul-Sartre, piedra fundacional del existencialismo. Gran parte de su pensamiento se basa en el paradigma de que “la mujer no nace, se llegar a serlo”. Para la intérprete de “Sapito” es la primera vez que cita a esta escritora reconocida como la pionera del feminismo contemporáneo, militante de izquierda y que murió en abril de 1986.

La frase utilizada por Beli fue escrita por Simone en su libro “El segundo sexo”, en el que expone que la sociedad le ha impuesto roles a la mujer (madre, esposa, ama de casa, fiel) y que eso debe cambiar.

La cita que utilizó Belinda habla de una mujer a la que el amor no la deja ser libre, es decir, que su relación con Nodal no le permitió “llegar a ser la mujer que quería”, como dice Beauvoir.