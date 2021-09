De '¿Quién es la máscara?' a la unión con Adidas: Juanpa Zurita dice por qué es imparable

Entre su vida como influencer, youtuber, modelo, actor, investigador en '¿Quién es la máscara?' y su nueva colaboración con Adidas, nada parece detener a Juanpa Zurita, quien habló con TVyNovelas en exclusiva.

Recientemente volvió al foro de '¿Quién es la máscara?', por lo que le preguntamos sobre su experiencia de dar el salto de las redes sociales a la exposición que solo la pantalla de Televisa puede dar.

Se sinceró: "No he tenido una buena relación con Televisa, y siempre lo he dicho abiertamente, por ser una empresa con la que no conecto en muchas cosas, pero cuando me dijeron de 'La Máscara', particularmente el productor Miguel Ángel Fox, me encantó, y el año pasado que fue la primera vez, estaba nervioso porque no sabía si la gente me aceptaría como soy, pues en internet he crecido poco a poco, pero en la tele me ve un pedazo del país que no me conoce, y no sé si vaya a conectar con mi manera de ser, porque tengo un humor agresivo, medio humor negro, interrumpo".

"Pero fue la mejor sorpresa que me pude haber llevado, fue muy lindo ver la respuesta de la gente, y por eso estoy de regreso, es una experiencia maravillosa donde soy yo, Juanpa siendo Juanpa, con un podio nacional y jugando un juego muy entretenido".

Al preguntarle cuál es la principal motivación que lo mantiene imparable, nos dijo: "Cuando era adolescente, era muy raro, era muy bulleado, no era popular. El segundo de secundaria fue el peor año, y lo que me daba una sonrisa y me dio propósito y pertenencia en la escuela, era ser chistoso, hacer reír, y desde ahí encontré un propósito muy lindo de autenticidad y comedia, en el cual me aferré a siempre ser la persona diferente y no intentar ser alguien que no era.

"Eventualmente eso resultó en abrirme las puertas en llevar entretenimiento a gente en Vine, YouTube, la Máscara, Netflix, HBO. Y cada vez que estoy en un escenario, con la cámara corriendo, me acuerdo de las ganas que tenía de chiquito, de poder entretener, y de la satisfacción tan grande que es vivir haciendo a los demás felices, me entra un cohete de energía. Igual y un día se acaba y diré que estoy satisfecho, pero por ahora no y no creo que se acerca, porque entre más avanza el tiempo, más crecen las oportunidades de hacer más cosas, entonces estoy feliz de poder llevar mi energía y a seguir escuchando a ese Juanpa de 13 o 14 años que llegó a pensar que podría entretener a su salón de clases".

Juanpa Zurita es parte de la nueva campaña de Adidas, pues presenta los nuevos Forum Talavera, un diseño inspirado en la cultura mexicana que busca celebrar al país y a la Ciudad de México, donde el influencer posó con los tenis.

"Es un poema que le estamos haciendo a la Ciudad de México y a la talavera particularmente que es una tradición artística en nuestro país. Me emociona mucho este parteaguas en mi carrera y empezar a trabajar con Adidas, que me está dando la oportunidad no solo de ser modelo, sino creativo y productor", nos contó.

"Este tenis particularmente conecta con quién soy, porque la Ciudad de México ha sido el lugar que me ha forjado. Es una ciudad ruda, que no para, y que desde que tiene baches, tráfico, comida maravillosa, una cultura enriquecedora; siempre he visto a la Ciudad de México como el caos perfecto, como un huracán hermoso, y que Adidas tome la posición de hacer un tenis que quiera englobar estos valores en un calzado, partiendo de la Talavera, me parece muy hermoso y especial".

