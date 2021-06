De Luis de Llano con Sasha, a Diego con varias: Los romances de Timbiriche

Al ser tantos integrantes en una edad tan joven, era casi imposible que no surgiera el amor entre los miembros de Timbiriche, como recientemente lo han confirmado.

Pero quizá el más polémico es el romance entre Luis de Llano y Sasha Sokol, pues él tenía 42 años, y ella era menor de edad.

Sin embargo, el preguntarle sobre si esta situación debería ser reflejada en la serie que se proyecta sobre Timbiriche, Luis de Llano, quien fungió como productor del grupo, descarta que tenga relevancia.

"No tiene importancia, porque no es lo mismo Luis Miguel donde sí hay cosas que la gente quiere ver. Pero en esta parte no", dijo a 'Ventaneando' esta semana.

"Nunca fue una cosa trascendental que afectara, no afectó, al contrario. No hay historia que contar. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas", dijo el productor.