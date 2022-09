De Los Tigres del Norte a Paquita la del Barrio; los conciertos para celebrar el 15 de septiembre

Tras dos años de pandemia, los conciertos para celebrar el 15 de septiembre están de regreso.

Como ya era una costumbre entre los habitantes de la Zona Metropolitana (Ciudad de México y ciertos municipios del Estado de México), este 2022 diversas demarcaciones celebrarán un aniversario más del inicio de la lucha independentista con algunos de los exponentes más importantes de la música contemporánea.

Conciertos para celebrar el 15 de septiembre 2022

Salsa, pop, cumbia, norteño y hasta ese género que necesita de un "detector de metaaaal" se podrán escuchar en las calles y explanadas en plena noche mexicana.

Si aún no sabes dónde festejar después de comer pozole y tostadas, aquí te decimos quiénes ofrecerán conciertos gratuitos este 15 de septiembre de 2022 y dónde podrás verlos.

Los Tigres del Norte en el Zócalo (CDMX)

Tras muchos años de espera, Los Tigres del Norte finalmente llevarán su sobresaliente repertorio regional mexicano al Zócalo de la Ciudad de México este 15 de septiembre.

Desde las 20:30hrs, la agrupación liderada por los hermanos Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández interpretarán éxitos como 'La puerta negra', 'Golpes en el corazón', 'Jefe de jefes', 'La jaula de oro' y 'Contrabando y traición' en el corazón de la CDMX para millones de personas.

¿Dónde?: Plaza de la Constitución (Pza de la Constitución S/N, col. Centro)

Los Ángeles Azules en Coyoacán (CDMX)

Los Ángeles Azules son un clásico capitalino que no puede faltar en cualquier celebración. Por ello, no es de extrañar que la banda de Iztapalapa fuera una de las más socorridas para encabezar un concierto este 15 de septiembre.

Como parte de los eventos en la Alameda del Sur de la alcaldía Coyoacán, la famosa agrupación que llevó 'El listón de tu pelo' al mundo entero ofrecerá un magno show en punto de las 23:55hrs, una vez que el evento protocolario por el grito de Independencia termine. Por cierto, previamente habrán otros espectáculos a cargo de mariachis, cantantes y DJs.

¿Dónde?: Alameda del Sur (Canal de Miramontes S/N, col. Las Campañas)

Paquita la del Barrio en Nezahualcóyotl ( EdoMex )

El municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México celebrará el 15 de septiembre con quien quizá es la mayor intérprete de canciones "dolidas" del país: Paquita la del Barrio.

Desde las 23:00hrs, Francisca Viveros Barradas ofrecerá un concierto gratuito en la explanada municipal donde interpretará sus grandes éxitos; desde 'Rata de dos patas' y 'Cheque en blanco' hasta 'Tres veces te engañé'.

Cabe destacar que el concierto de Paquita será antecedido por la presentación del cantante de salsa Maelo Ruiz, que iniciará su set desde las 20:30hrs.

¿Dónde?: Explanada del Palacio Municipal de Cd. Nezahualcóyotl (Av. Chimalhuacán S/N, col. Benito Juárez)

Lupillo Rivera en Nezahualcóyotl ( EdoMex )

Curiosamente, Paquita la del Barrio y Maelo Ruiz no serán los únicos famosos que ofrecerán sendos conciertos en Nezahualcóyotl en el marco de las celebraciones del 15 de septiembre, pues Lupillo Rivera también se presentará en el municipio para alegrar la noche a todos aquellos que aún no han caído en el "fondo, fondo, fondo" de una botella.

El querido cantante de regional mexicano no "sufrirá a solas" en la Unidad Administrativa de Nezahualcoyótl (La Bola), donde pisará el escenario desde las 19:30hrs. Sin duda alguna, esta es una oportunidad única para disfrutar a quien no tiene empacho en aventar dólares de regalo, no tiene pelos en la lengua para responderle a sus detractores y goza de un repertorio capaz de poner a bailar a cualquiera.

¿Dónde?: Unidad Administrativa Nezahualcóyotl - La Bola (Av. Central S/N esq. Av. 6, col. Campestre Guadalupana)

Sonora Dinamita de Lucho Argain en Gustavo A. Madero (CDMX)

Y si de bailar se trata, pocas agrupaciones tan buenas como la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, que se presentará en la alcaldía Gustavo A. Madero este 15 de septiembre.

Por la noche, la banda interpretará algunos de los temas más populares de su género como 'Qué bello', 'Escándalo', 'Que nadie sepa mi sufrir', 'Mi cucú', 'Se me perdió la cadenita' y 'El viejo del sombrerón'.

¿Dónde?: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (5 de febrero S/N, col. La Villa)

Gerardo Ortiz y Edwin Luna y la Trakaloza de Monterrey en Cuauhtémoc (CDMX)

La alcaldía Cuauhtémoc también "tirará la casa por la ventana" con los conciertos que tiene preparados para este 15 de septiembre.

Iniciarán a las 17:30hrs con la presentación de Aurelio Pedraza y su Acordeón Sabanero, una hora después Jorge Carmona tomará la explanada principal de la alcaldía. A las 20:00hrs, Edwin Luna y la Trakaloza de Monterrey subirán al escenario para atrapar al público por más de 90 minutos. La noche la cerrará Gerardo Ortiz, quien interpretará 'Tranquilito' y 'Y a mí qué me queda' desde las 23:25hrs, una vez que todos ya hayan gritado "'¡Viva México!".

¿Dónde?: Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc (Juan Aldama S/N, col. Buenavista)

Alicia Villarreal, Lucía Méndez y Garibaldi en Huixquilucan (Edomex)

Otro lugar que ofrecerá una programación ecléctica a sus habitantes será el municipio de Huixquilucan, donde se celebrará el 15 de septiembre con conciertos de Alicia Villarreal, Lucía Méndez y Garibaldi.

Aunque aún no hay un programa disponible, se espera que las actividades de celebración comiencen al caer la tarde y se prolonguen hasta la medianoche.

¿Dónde?: Explanada de Huixquilucan de Degollado (Nicolás Bravo 9, col. San Melchor)

K-Paz de la Sierra en Atizapán (Edomex)

K-Paz de la Sierra será una más de las bandas que se reencontrará con el público a propósito de los festejos por el 15 de septiembre.

Durante una velada tradicional organizada por el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, los intérpretes de 'Mi credo' compartirán el escenario con Grupo Niche, La Única Sonora Maracaibo, Kevin Aguilar y Mariachi Zares de México.

¿Dónde?: Explanada del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza (Blvd. Adolfo López Mateos 91, col. El Potrero)

El Bebeto en Miguel Hidalgo (CDMX)

Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como 'El Bebeto', celebrará la noche del grito de Independencia ofreciendo un concierto con algunos de sus grandes temas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El originario de Sinaloa se presentará justo al terminar la ceremonia oficial encabezada por el alcalde de la demarcación, por lo que quienes quieran disfrutar de un espectáculo gratuito tendrán que esperar hasta pasadas las 23:20hrs. Por suerte, los asistentes podrán entretenerse durante la espera con diversas presentaciones a cargo de Alejandro Primo, Erick Zepeda, Mariachi Santa Cecilia y Sonora DNMT, entre otros.

¿Dónde?: Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo (Av. Parque Lira 94, col. Observatorio)

Río Roma y La Sonora Santanera en Benito Juárez (CDMX)

El romance y la cumbia se apoderarán de la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con dos grupos que no podrían ser más diferentes entre sí: el dueto Río Roma y La Sonora Santanera.

Los cantantes de 'Por eso te amo' y 'Mi persona favorita' comenzarán su show -donde prometen que habrá mariachi- por la tarde, mientras que La Única Internacional Sonora Santanera cerrará la noche interpretando algunos de los temas con los que han acompañado a sus fans por más de seis décadas.

¿Dónde?: Explanada de la alcaldía Benito Juárez (Municipio Libre 1611, col. Santa Cruz Atoyac)

Moderatto y Caló en Venustiano Carranza (CDMX)

Hablando de combinaciones extrañas, ningún lugar presentará a tantos artistas de tantos géneros diferentes como la alcaldía Venustiano Carranza, que festejará el 15 de septiembre con 6 grupos desde las 18:00hrs.

Además de El Mimos, Sonora Dinamita Embajadores de la Cumbia, Los Yaguaru y Adan Romero, los asistentes a las celebraciones en la demarcación podrán disfrutar de shows gratuitos de Caló y Moderatto, quienes darán un toque de nostalgia noventera y glam rock a la noche.

¿Dónde?: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena)

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio en Ecatepec (CDMX)

Este 15 de septiembre, Ecatepec se convertirá en Ecatepunk con un magno concierto en la explanada municipal a cargo de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que acaba de celebrar más de 35 años poniendo a todos a brincar con temas como 'Pachuco' y 'Kumbala'.

Por supuesto, la agrupación chilanga no será la única que acompañará la noche en uno de los municipios más poblados del país, pues también se realizarán conciertos de Pancho Barraza y Maelo Ruiz durante la jornada, prevista para iniciar a las 16:00hrs.

¿Dónde?: Explanada del Palacio Municipal de Ecatepec (Blvd. Adolfo López Mateos 28, col. San Cristobal Centro)

¿A cuál de estos conciertos para celebrar el 15 de septiembre 2022 irás?

