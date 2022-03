"De Joan solo heredamos los problemas": José Manuel Figueroa

Aunque suene increíble, Joan Sebastian no dejó muchos asuntos arreglados, como su testamento, lo que ha derivado en pleitos familiares y compromisos que han adquirido sus hijos. Uno de ellos, José Manuel Figueroa, nos aclara todos esos temas, y además, como pocas veces lo hace, grita a los cuatro vientos lo enamorado que se encuentra de la conductora de Bandamax Marie Claire Harp. En exclusiva para TVyNovelas, aquí sus declaraciones.

José Manuel, has estado muy “guardado” últimamente…

¡La verdad es que sí! Pero me he estado ocupando. La pandemia nos afectó a todos, y yo aproveché el tiempo para componer y grabar dos discos que están a punto de salir, y estoy esperando el momento ideal para poder lanzarlos.

Eres hijo del Rey del jaripeo, ¿estás listo para ocupar su lugar?

¡Híjole, no! Gente allegada a mí me ha bromeado con ese mote, pero en realidad, me duele cuando me lo dicen.

¿Por qué?

Porque nunca me gustaría reemplazar a mi padre; en mi corazón sigue vivo y me gustaría que quedara ese recuerdo intacto en el corazón del público.

¿Qué es lo que está pasando con la música de tu padre, que no entendemos?

No es muy complicado. Al final de cuentas, son las letras pequeñas que se quedan en ciertos contratos y obligaciones que todavía tiene mi padre, y así como heredas bienes, también heredas males y compromisos. Mi padre firmó con su compañía disquera y se tiene que respetar.

Entonces, ¿nadie puede grabar su música?

Yo entiendo que hay mucha gente que quiere grabar temas de Joan Sebastian, pero a la hora de monetizar, hay ciertas privaciones que se van dando. Hasta en mi caso. Yo puedo, obviamente, cantar las canciones de mi padre, pero no las puedo grabar para ganar alguna cantidad de dinero. Eso es lo que restringe este contrato.

¿Por qué no se ha finiquitado el tema de la herencia?

¡Y ni se va a arreglar pronto! Por desgracia, pasamos por un proceso que va a llevar mucho tiempo, principalmente porque mi padre no dejó un testamento, pero para como dejó las cosas, el proceso va fluyendo.

¿Habrá nueva música de tu padre, algo que ya dejó grabado?

¡Sí! De hecho, viene un nuevo disco de duetos. Entre los artistas que están son: Laura Pausini, Christian Nodal, Carlos Rivera, Carlos Vives y Carla Morrison, entre otros.

