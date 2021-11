David Zepeda se confiesa: "No puedo vivir sin amor"

En un año de pandemia, David Zepeda protagonizó dos telenovelas, ambas transmitidas en el mismo horario por las estrellas. Primero actuó en Vencer el pasado, y desde el 8 de noviembre el público podrá verlo interpretando a Chente en Mi fortuna es amarte. Antes de aceptar este papel recibió otras dos propuestas de televisión; sin embargo, fue la historia romántica producida por Nicandro Díaz la que lo convenció por el personaje, el mensaje y el elenco que lo acompaña, en el que está Susana González, con quien es la primera vez que actúa. “Todas las decisiones que tomo están guiadas por mi corazón”, reveló a TVyNovelas.

Ya en la recta final por estrenar Mi fortuna es amarte... Ya estamos muy cerca del estreno (8 de noviembre), y nos sentimos contentos e ilusionados de que el público pueda vivir junto con nosotros esta historia que el productor Nicandro Díaz ha visualizado en todos los sentidos para presentarla en estos tiempos, y va muy acorde a lo que estamos viviendo. La telenovela habla de lo afortunados que somos por tener amor, por dar amor, por recibir amor, y en la actualidad es una temática que encaja perfectamente; tiene personajes con muchos valores que día a día salen a trabajar para ganarse la vida, como la mayoría de los mexicanos, y eso va a gustar muchísimo.

¿Qué tan afortunado te sientes? Muy afortunado porque tengo salud, familia, gente que amo, tenemos trabajo y un proyecto que disfruto muchísimo que me hace despertarme cada día con ilusión para ir al foro de Televisa a grabar y darle vida al gran Chente. Tengo mucho amor, y creo que no se le puede pedir más a la vida.

¿Hay algo que te falte? No, me siento completo. Uno tiene que estar feliz de como se vayan dando las cosas, y ser agradecido; entonces, no me hace falta absolutamente nada, más que dar las gracias.

¿Es tu segunda telenovela que grabas en pandemia? Sí, efectivamente es la segunda telenovela que grabo con la pandemia; la anterior fue Vencer el desamor, de la productora Rosy Ocampo, y en ambas producciones han puesto mucho énfasis al tema de grabar con todos los protocolos de salud. La responsabilidad mayor la tenemos en nuestras casas, sobre todo en lo que hacemos durante el tiempo en que no estamos grabando; en el foro está todo muy controlado, pero si afuera somos indisciplinados con la fiesta, la discoteca, lugares concurridos, el riesgo de un contagio será muy grande.

¿Cómo es David Zepeda fuera de cámaras? Soy muy hogareño, deportista, disfruto mucho hacer ejercicio, me encanta la playa y estar con mi familia; disfruto mucho de mis espacios, me gusta jugar y competir en tenis, amo pasar tiempo con mis tres perritos que son rescatados de la calle, y pasar el tiempo con mis amigos y las personas que amo.

¿Hay algo de ti que la gente no conozca? Quienes me siguen constantemente saben todo de mí, soy muy transparente, y también me gusta mantener mi privacidad respecto a con quien estoy saliendo, por respeto a la chica con la que estoy saliendo.

¿Estás saliendo con alguien ahorita? Sí, pues uno no puede vivir sin amor ni estar solo.

¿Le temes a la edad? No, al contrario, le agradezco a la vida que me dé más tiempo en el planeta.

¿Te has hecho algún tratamiento estético? Luces igualito… Nadie está igualito. Llevo una vida sana.

Entonces, ¿no te has puesto bótox o ácido hialurónico? No, solamente me alimento bien, hago ejercicio y no fumo. Trato de no comer tanta comida grasosa, no es porque no me guste, sino porque no me cae bien al estómago, me irrito y esas cosas.

